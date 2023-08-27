Російські ЗМІ пишуть, що серед росіян провели опитування, як змінилося їхнє життя за час війни Росії з Україною. Більшість бідкалась на підвищення цін, а дехто навіть "порадив" українцям здатися, передає 24 Канал.

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Підвищений рівень тривоги та захмарні ціни

Значна частина опитуваних заявила, що їх життя не взагалі не змінилося ні після того, як їхня країна розв'язала повномасштабну війну проти мирної держави, ні через пандемії коронавірусу. Вочевидь, ці події недостатньо масштабні, щоб росіяни звернули на них увагу.

Крім того, мати трьох дітей, зізналася що почала більше переживати. Основним приводом для тривоги стало майбутнє її дітей. Зокрема, 14-річного сина. За її словами, вона боїться, що його можуть призвати, але пообіцяла виховувати його справжнім патріотом своєї держави.

Ймовірно через декілька років він таки опиниться в армії, адже його мати все-таки не проти цього та "налаштовує" свого сина служити.

Кілька молодих дівчат розповіли, що через санкції не мають доступу до брендованих речей. Одна із них розповіла про "складнощі" із подорожами, але для неї це зараз "не пріоритет". Вочевидь, для неї стало неочікуваністю, що громадянам країни-агресорки не раді у більшості країн світу.

Один із опитуваних поділився переживаннями через захмарний курс долара. Дивно, адже офіційна влада Росії продовжує наполягати, що населенню країни зовсім не потрібна іноземна валюта.

Усі опитані розповіли про підвищений рівень тривоги. Один із хлопців навіть заявив про депресію.

За словами ще одного чоловіка, йому "стало сумніше", адже росіяни воюють із "братнім народом". Водночас він знайшов плюси у злочинної війни. Він переконаний, що через війну з Україною, росіяни стали "згуртованішими".

Закінчуйте це, здавайтеся,

– "порадив" росіянин українцям.

Молода дівчина поскаржилася, що не може "сидіти в Інтернеті" через те, що постійно бачить новини. За її словами, вона не цікавиться політикою та ставить "особисті інтереси" на перше місце.

Лише один опитаний сказав, що шкодує про те, що ця війна взагалі йде.

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