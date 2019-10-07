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      Средневековая романтика под открытым небом: увлекательное видео с рыцарских боев в Кривом Роге

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      В Кривом Роге состоялся открытый турнир по историческому фехтованию. Действо собрало до полусотни ценителей средневековой романтики из разных городов Украины и из-за рубежа.

      Для многих участников рыцарские бои – дело для души.

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      Евгений Иванов занимается историческим фехтованием уже десять лет. Это помогает ему отдохнуть от будничных дел.

      Это – моя "отдушина". Всю жизнь хотел заниматься каким-то фехтованием. Это боевой вид искусства, и одновременно к истории. Я нашел себя здесь,
      – рассказал он.

      Среди сторонников современного рыцарства – настоящий викинг Эрик Эйнар из Швеции. В обычной жизни он имеет две профессии: детский педагог и водитель. Но в свободное время Эрик надевает доспехи и становится рыцарем.

      Лицарський турнір у Кривому Розі
      Эрик Эйнар приехал на турнир из шведского города Йенчепинг

      По словам Эрика, в Швеции рыцарское движение не столь развито, как в Украине. Именно поэтому он приехал в Кривой Рог на турнир.

      В Швеции это еще все только развивается. Там не очень много команд – возможно, на всю страну всего шесть или семь команд,
      – отметил швед.

      В среднем вес доспехов – от 20 до 35 килограммов. Все зависит от комплекции телосложения рыцаря и его умений. А от ловкости зависит скорость и маневренность во время поединка. Проигравшим считают того, кто упал на землю.

      Лицарський турнір у Кривому Розі
      Качественные доспехи – залог здоровья

      Оружие участников – из стали. От настоящего его отличает лишь то, что мечи и алебарды не острые. Однако даже незаточенным оружием нанести немалые травмы.

      Это – первый турнир под открытым небом в Кривом Роге. Идея его проведения появилась давно. И вот в итоге ее реализовали.

      Лицарський турнір в Кривому Розі
      Фото с турнира 

      Соорганизатор мероприятия Денис Дубов пояснил, что такие турниры проводились и раньше, но они были закрыты, они проводились в определенном кругу друзей или знакомых.

      Сейчас мы пытаемся это вынести на другой уровень. То есть сделать его открытым, показать людям, что такое историческое фехтование,
      – подчеркнул он.

      Несмотря на обильный дождь, турнир собрал до полусотни участников и три сотни зрителей.

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      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Швеция Новости Кривого Рога
      Источник: 24 канал
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