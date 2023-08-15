Игра, в которую могут играть двое: сможет ли Эрдоган спасти Путина после срыва зерновой сделки

Выход России из так называемого зернового коридора так или иначе повлиял на мировой рынок и привел к повышению цен и созданию предчувствия возможного дефицита у трейдеров. Однако подобная попытка в очередной раз пошантажировать мир обернулась для Путина скорее очередным унижением, чем каким-то успехом.

В течение почти месяца после того, как Кремль объявил о разрыве сделки между Россией, Турцией и ООН о вывозе урожая зерновых по морскому коридору, произошел ряд событий, обусловивших дальнейшее развитие ситуации. И хотя окончательно спрогнозировать все возможные варианты развития ситуации с вывозом сельскохозяйственных культур невозможно, однако уже ясно, что в геополитическом смысле Москва от этого только проиграла. Ведь даже в странах Африки и Китае поняли, что именно Путин и его приспешники провоцируют кризис на рынке пищевых продуктов. Более того, в случае если судовладельцы решат продолжать движение в украинские порты (а так и происходит), Россия банально не способна этому помешать. Да и вывоз ворованного и собственного зерна агрессорами теперь проходит не без проблем, а на горизонте уже просматривается морская блокада России в Черном море. Как это произошло – читайте в материале 24 Канала.

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Путин хочет, но не может

Когда в феврале 2022 года Россия захватила остров Змеиный и заблокировала любые возможности для гражданских кораблей выходить и заходить в украинские порты, на мировых рынках пищевой продукции произошел чуть ли не коллапс. Цены на зерновые культуры взлетели в небо. Правительства некоторых стран Африки и Азии, рассчитывавшие на поставку сотен тысяч тонн пшеницы из Украины, чтобы прокормить собственных граждан, начали срочно искать других поставщиков.

В создании этой кризисной ситуации россияне, как ни странно, пытались обвинить официальный Киев. Более того, Путин очень хотел, чтобы весь цивилизованный мир повелся на очередную провокацию и заставил Украину сдаться. Мол, если поддерживать наше государство, ситуация станет еще более критической для более чем миллиарда человек. В Африке могут начаться волнения и войны, которые приведут к большой миграции народа в страны Евросоюза.

При этом с руководством стран, которые могли остаться без зерна, российский режим коммуницировал совсем иначе, уверяя, что государство-террорист сможет заменить Украину и стать надежным поставщиком нужной продукции. Отчасти так и произошло: Россия на протяжении 2022 года существенно нарастила свой экспорт зерновых, переправляя по Черному морю как украденный на оккупированных территориях урожай, так и собственную продукцию.

Впрочем, передача Киеву противокорабельных ракет, проигранные Россией бои за остров Змеиный и полный провал запланированных десантных операций обусловили подписание так называемой зерновой сделки. Поняв, что так или иначе Украина будет способна обеспечить перевозку зерна по морскому пути, рашисты были вынуждены продемонстрировать "жест доброй воли". Не без давления со стороны Турции, ООН и других игроков они подписали так называемую зерновую сделку, которая предусматривала разблокирование нескольких украинских портов и беспрепятственный проход гражданских судов по морской зоне Украины.

Понятно, что эта сделка никак не устраивала Москву, поскольку таким образом и Россия теряла монополию на рынке, и Ненька получала существенный приток денег с возможностью хоть как-то стабилизировать экономику. Так что военные преступники почти сразу начали так или иначе нарушать взятые на себя обязательства. Российские моряки злоупотребляли правом на проверку судов, задерживали корабли и всячески срывали даты поставок. Кроме того, при любой возможности террористы угрожали выходом из сделки. Сначала они требовали разрешения на экспорт аммиака, затем – снятия санкций с "Россельхозбанка", а впоследствии вообще дошло до того, что в Кремле захотели гарантии безопасности для своих военных кораблей, Керченского моста и других законных целей.

Рашисты даже однажды предприняли попытку выйти из сделки, но Реджеп Тайип Эрдоган быстро напихал Путину ятаганов в спину и заявил о том, что без России и ее выходок зерно все равно будет вывозиться под гарантиями Турции. Униженному "любителю многоходовочек" пришлось быстро давать заднюю и рассказывать, что его все не так поняли, а зерновая сделка будет продолжаться даже несмотря на то, что "Запад снова обвел Россию вокруг пальца".

Разумеется, после этих событий преступники не успокоились и продолжили настойчиво мешать кораблям проходить через нейтральные воды, а впоследствии злоумышленники и вовсе начали блокировать судам проход в некоторые порты.

Тем не менее вывоз урожая отечественных агрокомпаний так или иначе продолжался.

Приблизительно такой была ситуация до того момента, пока Путин не решил в очередной раз показать всем, насколько ничего не стоит слово россиян, и не объявил об "окончательном" выходе из сделки.

Несмотря даже на тот факт, что генсек ООН Антониу Гутерриш выступал за продолжение действия зернового коридора в обмен на очередные уступки для террористов, россияне захотели громко хлопнуть дверью после подрыва Крымского моста. Это была грандиозная ошибка Путина, поскольку Кремль таким образом и в известной степени подорвал доверие к себе со стороны африканцев, а также подставил своих партнеров китайцев. Более того, почти одновременно с остановкой коридора россияне начали бить по портовой инфраструктуре, взрывая зерно, которое зафрахтовал Пекин. Но и это еще не все. Самым главным в ситуации оказался тот факт, что рашисты пошли на блеф со слабыми картами, ведь обеспечить надежную блокировку украинских портов Москва уже не сможет.

Судовладельцы боятся морских дронов Украины больше, чем распиаренную путинскую флотилию

Предположения о том, что россиянам придется опозориться и снова вернуться к выполнению сделки, появились почти сразу после официального объявления Москвой о выходе. Эксперты предполагали, что Турция как главный бенефициар договоренностей предоставит собственные гарантии безопасности и будет конвоировать балкеры и сухогрузы по коридору. Впрочем, официальные объявления по этому поводу Эрдоган или еще какие-то чиновники из Анкары так и не сделали. Вероятно, чтобы сохранить лицо бункерному фюреру, но все же "ласково" заставить его вернуться во время встречи двух президентов.

Однако, несмотря на все громкие заявления рашистов, после некоторого затишья торговые суда просто продолжили двигаться по своим маршрутам. Судовладельцы, а также компании, страхующие грузы, решили, что угрозы россиян – это не более чем попытка запугивания. Всем очевидно, что военные преступники не способны подходить к украинскому берегу на расстояние работы противокорабельных ракет, а также боятся выдвигаться на участки, где их легко засечь из-за наличия мощных беспилотных морских дронов.

Фактически единственное, на что способны путинские моряки, – заниматься недопиратством и пытаться останавливать торговые суда где-то в нейтральных водах.

Однако с учетом того, что у рашистов нет даже намека на право поступать подобным образом, сами корабли принадлежат третьим странам, а их экипажи состоят из подданных в том числе и государств НАТО, в Кремле вряд ли отважатся на нечто большее, чем мелкие провокации. Ведь для того чтобы тебя боялись, нужно не только страшно выглядеть, но и иметь возможность внедрять свои угрозы в жизнь. Россия же в этом вопросе – сплошная страна-фейк, которая в противостоянии с государством с почти полностью отсутствующим флотом потеряла львиную долю своих кораблей, включая флагмана. Она способна разве что терроризировать ни в чем не повинные гражданские суда и обстреливать элеваторы, но точно побоится потопить, например, турецкий балкер.

А вот с вывозом краденого зерна у россиян, как это ни странно, в последнее время начали происходить некоторые проблемы, которых вряд ли ожидал кто-то из высшего политического руководства страны-террориста. Дело в том, что в отличие от рашистов Украина продемонстрировала и свои намерения, и возможности побивать корабли даже в сотнях километров от подконтрольного себе берега.

Россияне же вывозили похищенное у украинских аграриев зерно в основном с помощью совсем не своих кораблей. Перевозками из оккупированного Крыма и Новороссийска, кроме торгового флота России, занимались также судовладельцы из Турции, ОАЭ, Греции и многих стран мира. Кроме того, через порт в Краснодарском крае рашисты вывозили на экспорт около 600 тысяч баррелей нефти в день, но ряд атак безэкипажными кораблями заставил судовладельцев и страховщиков задуматься, а стоит ли в дальнейшем связываться с кораблями, которые идут в подконтрольные России порты Черного моря? И некоторые очень легко пришли к выводам, что можно перенаправить свой флот работать на другие направления.

Фактически одним заявлением и несколькими атаками исключительно по военным целям Украина положила начало блокаде российских портов – которая будет нарастать по мере масштабирования атак.

Ведь далеко не каждая компания готова расстаться со своим кораблем ради относительно небольших денег, которые ей платят за перевозку россияне. Особенно с учетом того, что Киев много раз предупреждал все международные структуры об опасности прохода в контролируемые террористами порты из-за боевых действий.

Москва рискует стать бесполетной зоной

Помимо "интересных" для россиян перемен на море, за последние недели произошли и существенные изменения в воздухе. Как оказалось, для создания кучи экономических и социальных неудобств для рашистов совсем необязательно, чтобы столицу страны-террориста атаковали целые рои дронов-камикадзе. Достаточно было нескольким БПЛА долететь до Москвы, как некоторые авиакомпании скорректировали свой подход к полетам во "Внуково" и "Домодедово". Ведь несмотря на то, что в Кремле игнорируют все риски, не включают воздушную тревогу и пытаются делать вид, что проблемы не существует, абсолютно всем очевидно, что реальность совсем не такая.

Безусловно, Россия нарушает все международные нормы безопасности авиаперелетов, поскольку должна закрыть свое воздушное пространство в связи с почти ежедневными пролетами беспилотников, работой РЭБ и комплексов ПВО. Зато в высшем политическом руководстве государства-бензоколонки принудительно гоняют самолеты собственных авиакомпаний, подвергая опасности тысячи людей. Однако у руководства независимых от Кремля компаний-перевозчиков опция отказаться от полетов в Москву полностью присутствует. К примеру, авиалинии "Туркменистан" перенаправили все рейсы, ранее летавшие в российскую столицу, в Казань.

Если же подобные успешные запуски дронов неизвестными масштабируются, российская столица рискует так или иначе оказаться в вынужденной бесполетной зоне. Последствия подобного для рашистской власти даже не стоит объяснять, ведь авиасообщение с Москвой для большого в географическом смысле образования под названием Россия просто сверхважно.

Для Путина и его стаи преступники-шовинистов вырисовывается неплохая перспектива – получать болезненный по последствиям удар после каждой ракетной атаки Украины или наглой провокации на море. И вряд ли предстоящие переговоры с Эрдоганом, после которых Путин будет униженно рассказывать о достижении каких-то дополнительных договоренностей и возвращении к зерновой сделке, смогут уберечь россиян от этого. Ведь в этой игре принимают участие по меньшей мере двое.