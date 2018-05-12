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Срыв матча "Шахтер" – "Верес":жители просят перенести игру из-за отравления игроков, УПЛ – проти

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Матч
Матч "Шахтер" – "Верес" может не состояться

Матч 31 тура УПЛ между донецким "Шахтером" и ровенским "Вересом" на грани срыва. Ровенская команда просит о переносе игры из-за отравления 9 футболистов, в то время как УПЛ требует, чтобы игра была проведена.

Как сообщили сайту "24" в руководстве "Вереса", из-за отравления 9 футболистов, здоровыми по состоянию на 12 мая осталось всего 9 игроков, и руководство клуба не видит возможности принять участия в игре. Поэтому они обратились к Дирекции УПЛ о переносе матча против донецкого "Шахтера", который должен был состояться в Харькове 13 мая, на более поздний срок. Кроме того, команда приняла решение вернуться во Львов, где она временно базируется.

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"В 17:00 команда покинула Харьков. При этом в "Вересе" считают эти обстоятельства форс-мажорными, ведь клуб не мог предвидеть этой ситуации, и в короткий срок не имел возможности устранить последствия этих обстоятельств", – заявили в клубе.

Напомним, согласно п.16 ст.9 Регламента соревнований "В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств решение о дате проведения матча принимает Дирекция".

Однако в УПЛ отказали "Вересу" в переносе матча.

"Рассмотрев запрос ФК "Верес", Дирекция УПЛ выражает сожаление по поводу ухудшения состояния здоровья футболистов основного состава команды. Однако, в связи с тем, что по состоянию на сегодня в списке заявленных футболистов ФК "Верес" находится 63 человека, а до начала матча остается больше 24 часов, указанные обстоятельства не могут быть признаны Дирекцией УПЛ как форс-мажорные", – говорится в заявлении на сайте УПЛ.

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Поэтому, состоится ли матч в Харькове 13 мая, его перенесут на более поздний срок или "Вересу" засчитают техническое поражение за неявку – станет известно позже.

Теги: Новости спорта Ровно Шахтер
Источник: 24 Канал
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