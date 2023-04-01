Не только ATACMS: полковник ВСУ предположил, какие варианты дальнобойного оружия может предоставить США

Недавно в своем интервью глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина не получит ракеты ATACMS. Мол, у США их мало и страна должна убедиться в достаточном запасе. В то же время рассматриваются другие варианты. Вероятно, это могут быть крылатые ракеты типа SCALP.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил основные преимущества крылатых ракет типа SCALP, или Storm Shadow как их еще называют.

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Оптимальный вариант – крылатые ракеты

Лучше ATACMS могут быть только ракеты PrSM для HIMARS. Если первые имеют дальность поражения до 300 километров, то вторые – до 500 километров. PrSM несут новую боеголовку осколочно-фугасного типа. Впрочем, вряд ли их передадут Украине, считает военный эксперт. Скорее всего, это будут определенные крылатые ракеты, или беспилотники.

"Беспилотники ударно-разведывательные, или те же камикадзе. Оптимальный вариант – крылатые ракеты типа SCALP, Storm Shadow их еще называют, если это британский вариант", – отметил эксперт.

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Преимущества SCALP

Это авиационная крылатая ракета, которую вроде бы могут адаптировать под украинский бомбардировщик Су-24. Дальность ее полета составляет более 250 километров, высота – от 30 до 40 метров, а скорость – до 1000 километров в час.

Если нам достаточно их передадут, то они выполнят те же задачи, что и ATACMS. А по некоторым позициям даже лучше. Некие модификации этих ракет идут до 500 – 600 километров. Мы сможем с ними работать. Есть определенные системы пуска и воздушного, и наземного типов. Думаю, это хорошая замена ATACMS,

– отметил Роман Свитан.

Также он добавил, что решение не передавать ATACMS связано с какими-то вероятными политическими договоренностями США с другими странами.

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