Не только ATACMS: полковник ВСУ предположил, какие варианты дальнобойного оружия может предоставить США
Недавно в своем интервью глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина не получит ракеты ATACMS. Мол, у США их мало и страна должна убедиться в достаточном запасе. В то же время рассматриваются другие варианты. Вероятно, это могут быть крылатые ракеты типа SCALP.
Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил основные преимущества крылатых ракет типа SCALP, или Storm Shadow как их еще называют.
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Оптимальный вариант – крылатые ракеты
Лучше ATACMS могут быть только ракеты PrSM для HIMARS. Если первые имеют дальность поражения до 300 километров, то вторые – до 500 километров. PrSM несут новую боеголовку осколочно-фугасного типа. Впрочем, вряд ли их передадут Украине, считает военный эксперт. Скорее всего, это будут определенные крылатые ракеты, или беспилотники.
"Беспилотники ударно-разведывательные, или те же камикадзе. Оптимальный вариант – крылатые ракеты типа SCALP, Storm Shadow их еще называют, если это британский вариант", – отметил эксперт.
Роман Свитан об оружии для Украины: смотреть видео
Преимущества SCALP
Это авиационная крылатая ракета, которую вроде бы могут адаптировать под украинский бомбардировщик Су-24. Дальность ее полета составляет более 250 километров, высота – от 30 до 40 метров, а скорость – до 1000 километров в час.
Если нам достаточно их передадут, то они выполнят те же задачи, что и ATACMS. А по некоторым позициям даже лучше. Некие модификации этих ракет идут до 500 – 600 километров. Мы сможем с ними работать. Есть определенные системы пуска и воздушного, и наземного типов. Думаю, это хорошая замена ATACMS,
– отметил Роман Свитан.
Также он добавил, что решение не передавать ATACMS связано с какими-то вероятными политическими договоренностями США с другими странами.
Оружие для Украины: важное
- Для освобождения территорий Украина крайне нуждается в мощном ракетном вооружении : от ракет для HIMARS до танковых снарядов.
- Для контрнаступления Украине необходима техника, в том числе и танки Leopard, значительно превосходящие российские образцы. Также Украине уже передали бронеавтомобили Stryker и Cougar, которые предназначены для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя.
- Вскоре Украина должна получить ЗРК SAMP/T от Франции с Италией, который позволит обезвреживать российские ракеты. Тем временем чешские волонтеры приобрели для Украины 15 комплексов ПВО MR-2 Viktor, которые помогут закрыть небо от вражеских дронов-камикадзе.