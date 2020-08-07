Из-за пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах действовал запрет на поездки за границу. Отныне гражданам снова можно путешествовать.

Список стран, не рекомендуемых для посещения, пока не опубликовали. Эти ограничения в Штатах ввели еще в марте. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, сообщает The Guardian.

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С улучшением условий охраны здоровья и безопасности в одних странах, а также потенциальным ухудшением в других, Департамент возвращается к предыдущей системе рекомендаций касательно путешествий в конкретные страны,

– говорится в сообщении Госдепартамента.

Также департамент опубликовал обновленные данные к предыдущей системе рекомендаций касательно путешествий. К четвертому уровню опасности, то есть в список государств, не рекомендуется посещать, вошли 30 стран, включая:

Индию,

Россию,

Бангладеш,

Белиз,

Боливию,

Коста-Рику,

Доминиканскую Республику,

Египет,

Сальвадор,

Гаити,

Иран,

Косово,

Казахстан,

Монголию,

Гондурас,

Ливию.

В то же время к странам так называемого "третьего уровня" советуют пересмотреть свое желание и возможности лететь в ту или иную страну. В список вошли:

страны Европейского Союза,

Великобритания,

Вьетнам,

Шри-Ланка,

Либерия,

Армения,

Филиппины,

Лаос,

Австралия.

А с июня Госдепартамент советует вообще не путешествовать в Китай.