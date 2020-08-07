США отменяют запрет на путешествия для своих граждан
Из-за пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах действовал запрет на поездки за границу. Отныне гражданам снова можно путешествовать.
Список стран, не рекомендуемых для посещения, пока не опубликовали. Эти ограничения в Штатах ввели еще в марте. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, сообщает The Guardian.
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С улучшением условий охраны здоровья и безопасности в одних странах, а также потенциальным ухудшением в других, Департамент возвращается к предыдущей системе рекомендаций касательно путешествий в конкретные страны,
– говорится в сообщении Госдепартамента.
Также департамент опубликовал обновленные данные к предыдущей системе рекомендаций касательно путешествий. К четвертому уровню опасности, то есть в список государств, не рекомендуется посещать, вошли 30 стран, включая:
- Индию,
- Россию,
- Бангладеш,
- Белиз,
- Боливию,
- Коста-Рику,
- Доминиканскую Республику,
- Египет,
- Сальвадор,
- Гаити,
- Иран,
- Косово,
- Казахстан,
- Монголию,
- Гондурас,
- Ливию.
В то же время к странам так называемого "третьего уровня" советуют пересмотреть свое желание и возможности лететь в ту или иную страну. В список вошли:
- страны Европейского Союза,
- Великобритания,
- Вьетнам,
- Шри-Ланка,
- Либерия,
- Армения,
- Филиппины,
- Лаос,
- Австралия.
А с июня Госдепартамент советует вообще не путешествовать в Китай.
Что известно о коронавирус в США?
Уже длительное время США занимают первое место по количество выявленных случаев коронавируса.
На данный момент в США количество больных коронавирусом составляет примерно 5 миллионов человек. От недуга умерли почти 162 тысяч граждан.
За последние сутки в Штатах зарегистрировали более 55 тысяч случаев инфицирования.
Нью-Йорк занимает 4 место по количеству случаев коронавируса. Там зафиксировали более 447 тысяч заражений.