07:16
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, 13 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      США объявили большую награду за информацию о местонахождении членов "ХАМАС" и "Хезболла"

      27 Читати новину українською
      Государственный департамент США
      Государственный департамент США / Фото из открытых источников

      Власти США объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местоположение высокопоставленного члена движения "ХАМАС" Салеха аль-Аруру и членов шиитского движения "Хезболла" Халиля Юсефа Махмуда оккупантов и Хайтама Али Табатабаи.

      Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Государственного департамента США.

      Читайте также: Конфликт в секторе Газа палестинские группировки согласны заключить перемирие с Израилем

      Отмечается, что в настоящее время Салех аль-Аруру проживает в Ливане. Власти США считают, что он причастен к серии террористических атак и похищения людей на Западном берегу.

      Член шиитского движения "Хезболла" Халиль Юсеф Махмуд Харб, по данным Госдепартамента, "руководил военными операциям не территории Палестины и в ряде других стран", его предполагаемое местоположение не уточняется. Хайтама Али Табатабаи называют командиром отрядов "Хезболла" в Сирии и Йемене. В октябре 2016 США включили его в список санкций. Его местоположение также не уточняется.

      Власти США призывает обращаться с любой информацией об этих людях по телефону или электронной почте, обещая 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет поймать любого из них.

      Во вторник министерство финансов США внесло в список санкций пятерых мужчин, в том числе сына лидера ливанской шиитской партии "Хезболла" Хасана Насруллы Джавад. Соответствующие материалы были опубликованы на сайте ведомства. Также в антитеррористический список санкций США внесен палестинскую организацию "Аль-Муджахид бригейдс".

      Теги: Новости США Новости политики ХАМАС Хезболла
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      13 ноября , 23:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
      Олена Булан 174
      Главные новости 13 ноября: Собор УПЦ МП, отказ Порошенко и эхо псевдовыборов
      13 ноября , 22:35 Главные новости 13 ноября: Собор УПЦ МП, отказ Порошенко и эхо псевдовыборов
      446
      Інформаційна війна: програли чи ні?
      13 ноября , 22:00 Інформаційна війна: програли чи ні?
      Володимир Горбач 179
      Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?
      13 ноября , 21:01 Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?
      Інна Жолобович 469
      Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      13 ноября , 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      456
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Саиф аль-Ислам Каддафи: Скоро вступит в действие новая конституция
       21 апреля 2011 , 13:28
      Браслет Cicret способен превратить руку в планшет
       10 февраля 2015 , 18:07
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук