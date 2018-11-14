США объявили большую награду за информацию о местонахождении членов "ХАМАС" и "Хезболла"

Власти США объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местоположение высокопоставленного члена движения "ХАМАС" Салеха аль-Аруру и членов шиитского движения "Хезболла" Халиля Юсефа Махмуда оккупантов и Хайтама Али Табатабаи.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Государственного департамента США.

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Отмечается, что в настоящее время Салех аль-Аруру проживает в Ливане. Власти США считают, что он причастен к серии террористических атак и похищения людей на Западном берегу.

Член шиитского движения "Хезболла" Халиль Юсеф Махмуд Харб, по данным Госдепартамента, "руководил военными операциям не территории Палестины и в ряде других стран", его предполагаемое местоположение не уточняется. Хайтама Али Табатабаи называют командиром отрядов "Хезболла" в Сирии и Йемене. В октябре 2016 США включили его в список санкций. Его местоположение также не уточняется.

Власти США призывает обращаться с любой информацией об этих людях по телефону или электронной почте, обещая 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет поймать любого из них.

Во вторник министерство финансов США внесло в список санкций пятерых мужчин, в том числе сына лидера ливанской шиитской партии "Хезболла" Хасана Насруллы Джавад. Соответствующие материалы были опубликованы на сайте ведомства. Также в антитеррористический список санкций США внесен палестинскую организацию "Аль-Муджахид бригейдс".