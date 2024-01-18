"Офигенно меня взяли в плен": российский пленный поблагодарил ССО за успешную операцию
Источник:Силы специальных операций ВСУ
Силы специальных операций во время проведении разведки на Донецком направлении обнаружили наблюдательный пункт противника. Находившиеся там российские оккупанты были взяты в плен. Один из них даже поблагодарил ССО за "подаренную жизнь".
Ранее захватчики пытались выбить украинских военных с позиций недалеко от населенного пункта Приютное в Запорожье. Впрочем, враг потерпел неудачу. Семеро оккупантов удалось пленить, другие – погибли.
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Количество российских пленных увеличилось
В Силах специальных операций ВСУ сообщили, что операторы 3-го отдельного полка ССО во время ведения разведки на Донецком направлении обнаружили наблюдательный пункт противника.
Благодаря профессиональным действиям боевой группы вражеский наблюдательный пункт был уничтожен,
– говорится в сообщении.
Известно, что находившиеся на наблюдательном пункте военнослужащие российской армии взяты в плен и переданы в соответствующие органы для пополнения обменного фонда.
Командование также обнародовало видео, на котором один из пленных оккупантов благодарит ССО за то, что его "офигенно взяли в плен".
Другие "пополнения" обменного фонда
- Ранее в ВСУ отметили, что российские военные из состава 71-го полка вооруженных сил России массово сдаются в плен. Оккупанты объяснили, что причина этого – бесчеловечное отношение российского командования и большие потери в оккупационных подразделениях. Кроме того, на штурмы массово отправляют неподготовленных мобилизованных. Российские военные, которые сдаются в плен, жалуются, что командиры 71-го полка перед отправкой на Запорожское направление уверяют, что якобы они будут находиться вдали от линии боевого столкновения и в скорый срок будут заменены другими военнослужащими.
- В то же время наши защитники взяли в плен оккупантов из "Псковской десантной дивизии". Ранее эти российские военные расстреляли трех украинских защитников, плененных после боя в районе Работино на Запорожье. Как выяснилось, многие "собратья" убийц находятся в украинском плену.
- 10 января стало известно, что в районе Марьинки Силы обороны взяли в плен бойца "так называемой второй армии мира" из Сомали. Известно, что у него был при себе сомалийский паспорт. Человек не понимал ни русский, ни украинский язык. По имеющейся информации, как и другие пленные, он пошел воевать против Украины, чтобы заработать деньги. Попал на фронт в конце декабря. А вот в украинский плен – в начале января.