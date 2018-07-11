Стали известны детали страшной аварии в Харькове

10 июля в спальном районе Харькова произошла страшная авария. Легковушка и двое мотоциклистов не разминулись на въезде во двор, в результате, двое погибли. Свидетелями ДТП стали почти все соседи.

Удары и шум аварии слышали жители нескольких домов на улице Мира. Столкновение произошло почти под окнами.

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"Я была на кухне, слышу "ба-бах", удар сильный. Я выскочила и увидела, что один мотоциклист лицом вниз лежит, а другого отбросило на тротуар", – вспоминает местная жительница Марина.

Мотоциклисты и автомобиль двигались по встречным полосам. Легковушка поворачивала во двор, и в этот момент в него врезался первый мотоциклист. За считанные секунды в перевёрнутый мотоцикл врезался другой байкер.

Мы сидели здесь и увидели то, что происходило. Мы сразу выскочили, одна соседка хотела оказать первую помощь, но без результатов, так как уже ...,

– рассказала местная жительница.

Один из мотоциклистов погиб мгновенно, другого пытались спасти врачи, и мужчина умер в скорой, которая даже не успела отъехать от места аварии. За несколько минут под дом, где разбились мужчины, приехали знакомые байкеры. Говорят, погибшие Евгений и Слава не были "гонщиками", за рулем ездили более 4 лет. Поэтому отмечают, причина аварии не гонки, мол, водитель легковушки не пропустил мотоциклы. А вот местные жители другого мнения. Каждый вечер слышали рев мотоциклов.

Водителя Nissan Qashqai госпитализировали, у него травма глаза. 38-летний мужчина ехал с женой и двумя детьми. Он как раз поворачивал к дому своих родственников.



Мотоциклисты и автомобиль двигались по встречным полосам



Обоим погибшим не было и 40 лет

Предварительно очевидцы говорят о том, что легковушка не пропустила байкеров. Но точные причины смертельной аварии следователи обещают назвать после экспертиз. Они и определят, кто должен был первым проехать поворот. Обоим погибшим не было и 40 лет. Водителю иномарки объявили подозрение о нарушении правил безопасности дорожного движения. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет тюрьмы.