Стало известно, на что Бейонсе и Jay-Z потратят миллион долларов

Известная чета исполнителей Бейонсе и Jay-Z продолжает свой мировой тур "On the Run II", в котором зарабатывает сумасшедшие деньги. Однако звезды позаботились не только о семейном бюджете, но и о студентах, обучение которых они намерены оплатить.

Об этом сообщают инсайдеры в издании The Fader.

Супруги выделели по 100 тысяч долларов на обучение 11 старшеклассников из малообеспеченных семей, проживающих в Атланте, Орландо, Майами, Арлингтоне, Нью-Орлеане, Хьюстоне, Фениксе, Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Санта-Кларе и Сиэтле.

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Источники отмечают, что этой суммы студентам хватит на полную оплату обучения в высших учебных заведениях. Претенденты на стипендии будут выбраны согласно академической успеваемости и уровню финансового состояния в семьях старшеклассников.