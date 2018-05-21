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Стараюсь продвигать Украину в мире, – Свитолина ответила Порошенко

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Facebook

Президент Петр Порошенко поздравил первую ракетку Украины Элину Свитолину с победой на турнире. Свитолина ответила Порошенко и пригласила в Париж.

20 мая Элина Свитолина, которая является четвертой в мировом рейтинге, одолела первую ракетку мира Симону Халеп и второй раз подряд победила на турнире Internazionali BNL d'Italia.

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На приветствие не поскупился даже Президент Украины Петр Порошенко.

Наша Элина Свитолина победила первую "ракетку" мира Симону Халеп в финале турнира WTA в Италии и установила национальный рекорд. Гордимся тобой, Элина! Уверен, мы еще не раз услышим о твоих победах,
– написал Порошенко в Twitter.

Свитолина ответила на приветствие Порошенко и пригласила его приехать в Париж, чтобы лично поболеть за нее на матчах открытого чемпионата Франции.

"Очень приятно, что Вы следите за моими результатами Я, как и все наши спортсмены, стараюсь максимально продвигать Украину в мире! Буду очень рада видеть Вас на моих матчах в Париже на Roland Garros!" – отметила украинская теннисистка в своем Twitter.

 

Теги: Новости Украины Новости спорта Петр Порошенко Теннис Элина Свитолина
Источник: 24 Канал
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