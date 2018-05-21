Стараюсь продвигать Украину в мире, – Свитолина ответила Порошенко
Президент Петр Порошенко поздравил первую ракетку Украины Элину Свитолину с победой на турнире. Свитолина ответила Порошенко и пригласила в Париж.
20 мая Элина Свитолина, которая является четвертой в мировом рейтинге, одолела первую ракетку мира Симону Халеп и второй раз подряд победила на турнире Internazionali BNL d'Italia.
Смотрите также: Невероятные ощущения: Свитолина поделилась эмоциональными фото после победы в Риме
На приветствие не поскупился даже Президент Украины Петр Порошенко.
Наша Элина Свитолина победила первую "ракетку" мира Симону Халеп в финале турнира WTA в Италии и установила национальный рекорд. Гордимся тобой, Элина! Уверен, мы еще не раз услышим о твоих победах,
– написал Порошенко в Twitter.
Свитолина ответила на приветствие Порошенко и пригласила его приехать в Париж, чтобы лично поболеть за нее на матчах открытого чемпионата Франции.
"Очень приятно, что Вы следите за моими результатами Я, как и все наши спортсмены, стараюсь максимально продвигать Украину в мире! Буду очень рада видеть Вас на моих матчах в Париже на Roland Garros!" – отметила украинская теннисистка в своем Twitter.