Стоимость земли может вырасти до 5 тысяч долларов, – Фурса об иностранцах на украинском рынке

В настоящее время "агролобби" активно воюет с запуском рынка земли в Украине. И им уже удалось ослабить позицию государства, ведь в планах – ввести ограничения и закрыть рынок для украинских компаний с иностранными владельцами.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономист Сергей Фурса. По его словам, такое решение власти выгодно только фермерам, так как уменьшит конкуренцию, а значит и цену на землю.

К слову: Земельный вопрос оброс мифами, – Кабмин

Однако в этот момент забывают о пенсионерах. Ведь, согласно подсчетам, это решение способно существенно снизить цену уже при открытии рынка и будет влиять на ее дальнейшую динамику.

Проще говоря, цена почти не будет расти. Только на открытии рынка, условно через год, это снизит цену на 10%. Около 200 долларов за гектар. Если мы считаем, что средний пай – это 4 гектара, то все люди, которые хотят продать землю, потеряют 800 долларов или 20 тысяч гривен,

– пояснил эксперт.

Он отметил: "Это пенсия за целый год" и добавил: "Это деньги, которые из кармана бабушки переходят прямо в карман фермера, который выходит протестовать и перекрывает дороги комбайнами за 250 тысяч долларов. И в карман Коломойского, который первым начал кричать о том, что нельзя допускать иностранцев, помня о прекрасном опыте приватизации 90-х, когда тоже роздерибанили среди своих".

"И это только начало. Потому что при допуске тех страшных иностранцев, стоимость земли в ближайшие пару лет могла бы легко вырасти до 5 тысяч долларов за гектар. А теперь не вырастет. Это десятки тысяч гривен. И это сотни долларов дополнительного дохода даже в том случае, если бабушка просто сдает свой пай. Чтобы не допустить его продажи. Это деньги, которые могли бы быть потрачены на лекарства или просто свежий хлеб, колбасу и масло, но пойдут на зарплаты баскетболистов, которые играют в команде Коломойского", – добавил Фурса.

Больше о земельной реформе смотрите в видеоблоге "Финансовая грамотность":

Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться:

– В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

– В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

– Так, купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании.

– В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.



Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала