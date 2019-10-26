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      Стоимость земли может вырасти до 5 тысяч долларов, – Фурса об иностранцах на украинском рынке

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      Сергей Фурса
      Сергей Фурса / 24 канал

      В настоящее время "агролобби" активно воюет с запуском рынка земли в Украине. И им уже удалось ослабить позицию государства, ведь в планах – ввести ограничения и закрыть рынок для украинских компаний с иностранными владельцами.

      Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономист Сергей Фурса. По его словам, такое решение власти выгодно только фермерам, так как уменьшит конкуренцию, а значит и цену на землю.

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      Однако в этот момент забывают о пенсионерах. Ведь, согласно подсчетам, это решение способно существенно снизить цену уже при открытии рынка и будет влиять на ее дальнейшую динамику.

      Проще говоря, цена почти не будет расти. Только на открытии рынка, условно через год, это снизит цену на 10%. Около 200 долларов за гектар. Если мы считаем, что средний пай – это 4 гектара, то все люди, которые хотят продать землю, потеряют 800 долларов или 20 тысяч гривен,
      – пояснил эксперт.

      Он отметил: "Это пенсия за целый год" и добавил: "Это деньги, которые из кармана бабушки переходят прямо в карман фермера, который выходит протестовать и перекрывает дороги комбайнами за 250 тысяч долларов. И в карман Коломойского, который первым начал кричать о том, что нельзя допускать иностранцев, помня о прекрасном опыте приватизации 90-х, когда тоже роздерибанили среди своих".

      "И это только начало. Потому что при допуске тех страшных иностранцев, стоимость земли в ближайшие пару лет могла бы легко вырасти до 5 тысяч долларов за гектар. А теперь не вырастет. Это десятки тысяч гривен. И это сотни долларов дополнительного дохода даже в том случае, если бабушка просто сдает свой пай. Чтобы не допустить его продажи. Это деньги, которые могли бы быть потрачены на лекарства или просто свежий хлеб, колбасу и масло, но пойдут на зарплаты баскетболистов, которые играют в команде Коломойского", – добавил Фурса.

      Больше о земельной реформе смотрите в видеоблоге "Финансовая грамотность":

      Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться:

      – В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

      – В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

      – Так, купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании.

      – В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

      продавж землі
      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

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      Автор: Юлия Гилей, Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Финансы Видеоблоги Оренда земли Деньги Рынок земли
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