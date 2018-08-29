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Столицу может затопить из-за прорыва дамбы на Киевском водохранилище, – ученые

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Киев уйдет под воду. Таким прогнозом уже несколько лет подряд ученые пугают жителей столицы. И не из-за дождей, а из-за прорыва дамбы на Киевском водохранилище. Его выкопали 55 лет назад. А для этого в августе 1963 года преднамеренно затопили десятки поселений на Киевщине. Так появился источник воды и электроэнергии. Однако оправдал ли водоем лишения людей родной земли и затраченных усилий.

Этим летом из-за дождей Киев неоднократно напоминал Венецию. Невольно вспомнилась еще один искусственный водоем – Киевское водохранилище. В свое время, чтобы создать его, вывезли миллионы кубометров земли и переселили десятки тысяч человек.

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Под рукотворным морем – десятки сел. Среди них и Сваромье на полсотни дворов. 65-летняя Ольга Булавчик вспоминает село, в котором родилась. Для нее строительство Киевского водохранилища до сих пор – личная трагедия. Когда отселяли людей, ей было 11 лет. "Сваромье – в честь бога Сварога. Древнее село, чем Киев было!", – вспоминает жительница Киевской области Ольга.

Но власти решили: энергетические потребности важнее. Создали искусственное море, построили ГЭС и начали производить электроэнергию. Однако заодно водохранилищу начали предсказывать печальное будущее.

Создали искусственное море, построили ГЭС

Во рукотворным морем – десятки сел

Так, по заключению Василия Кредо, руководителя независимой группы ученых, которые прогнозируют последствия катастроф, Киев ждет будущее Атлантиды. Мол, небольшое землетрясение запросто разрушит дамбу. А вот в Госагентстве водных ресурсов, которые занимаются водохранилищем, к таким прогнозам относятся с юмором.

Говорят: водохранилище может смыть, дамбу может прорвать, и Турцию затопит. Но на самом деле это очень далеко от истины. У нас нет информации, что может произойти чрезвычайная ситуация,
– отметил первый заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Михаил Хорев.

В Укргидроэнерго, на балансе которого находится дамба, от комментариев воздерживаются. Официальная позиция предприятия: плотина строились на века и чтобы сдерживать большую воду, а не наоборот. Увидеть сооружение, из-за которого давно идут споры, нам удалось благодаря рыбоохранному патрулю. В то время как чиновники размышляют о безопасности объекта из своих кабинетов, эти ребята ежедневно выходят в море.

Каждый день мы смотрим на сколько уровень воды упал или поднялся. Киевская и Каневская ГЭС регулируют уровень воды, чтобы не было паводковых подтоплений,
– рассказал главный государственный инспектор отдела рыбоохранного патруля Сергей Дмитренко.

Ливни, из-за которых этим летом подтапливало Киев, на уровень воды в водохранилище, говорят эксперты, не влияют. Рыбаков и экологов беспокоит другое. Потому что в прочности дамбы они уверены.

Огромные площади заняты растительностью, которая одеялом укрывает водоем, под ней нет обновления. Надо уже рассматривать вопросы и постепенно демонтировать эти ГЭС... Оно делалось настолько прочно, что еще вопрос: получится разобрать или нет. Не говоря уже о том: прорвет, не прорвет,
– подчеркнул эксперт по вопросам экологии и рыбной отрасли Андрей Нелипа.

Дескать, вклад Киевской ГЭС в производство электроэнергии – мизерный. К тому же на дне водоема после аварии на ЧАЭС собралось немало радиоактивных веществ.

В наличии Киевского моря все по-разному видят опасность

Однако, чтобы разобрать объект нужны огромные средства. А вот Юрий, который много лет отдыхает на берегах водохранилища, опасность видит в строительстве, которое развернули под видом садовых обществ прямо возле дамбы. "Если не будут там строить, между дамбой и каналом, то будет все в порядке. А то, что там строят, там же запретная зона", – отметил киевлянин Юрий.

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Следовательно, в наличии Киевского моря все по-разному видят опасность. Однако в последнюю очередь из-за вероятного прорыва дамбы.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Киева
Источник: 24 канал
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