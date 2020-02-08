Сторонники Шария попытались установить доску Жукову в Одессе, но все пошло не так

Сторонники партии пророссийского блогера Анатолия Шария попытались 7 февраля в Одессе установить памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову. Сделать это помешали украинские патриоты, а сама табличка в конце разбилась.

"Мы как раз подходили к зданию. Увидели 15 человек с символикой партии Шария. Они изготовили своими силами табличку и пытались ее повесить. Но у них начали трястись руки, табличка упала и разбилась. Пришлось выбросить ее в мусорный бак", – рассказал в комментарии изданию "Думская" общественный деятель Демьян Ганул.

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По его словам, в результате "общения" никто не пострадал, и через некоторое время представители партии Шария ушли с места происшествия.

Смотрите видео 18+, как сторонники Шария пытались установить доску Жукову в Одессе:



Разбитая мемориальная доска Жукову в Одессе / Фото Думская

Кто такой маршал Жуков? Советский полководец и государственный деятель, четырехкратный Герой Советского Союза. В течение Второй мировой войны командовал войсками Киевского особого военного округа, Генеральным штабом, 1-м Белорусским фронтом и тому подобное.



Его личность – очень неоднозначная. По мнению многих экспертов, Жуков не ценил жизнь своих солдат. О нем пишут историки: "Жуков никогда не поведет армию в бой, если у него людей не в 5 раз больше, чем у противника".

Смотрите видео маршала Жукова: