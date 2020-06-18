Часть участников митинга от партии Шария, который не без конфликтов состоялся в Киеве 17 июня, вернулись в Харьков. Там им устроили "теплый прием" – автобус забросали камнями. А потом появилось и видео драки в метро.

Сторонников Шария, которые возвращались с митинга в Киеве, "приветливо" встретили в Харькове. Об этом рассказали в телеграмм канал "Украина Online".

Что было в Киеве В метро произошла жестокая драка между сторонниками Шария и националистами: фото, видео

Автобус "шарийцев" забросали камнями и разбили окна.

Впоследствии появилось видео драки в метро.

Шарий уже отреагировал. В своем телеграмм-канале он обвинил в нападении "Нацкорпус" и пожелал им держать их автомобили на хорошо освещенных и безопасных паркингах.

К теме Сторонники Шария сразу после митинга сняли партийные футболки: фото

Коротко о митинге Шария

Сторонники пророссийского блогера в Киеве 17 июня под Офисом Президента требовали защиты от нападений.

Сделали они это на призыв Шария , который лично на митингах, конечно, не может присутствовать, потому что сбежал из Украины еще в 2012.

Украинские националистические организации попытались помешать митингу "шарийцев" и заявили, что готовы их "вылечить" (они пришли под стены ОП в белых халатах медиков).