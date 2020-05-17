Страшное столкновение в Одессе: водителя из искореженного авто доставали спасатели – фото, видео

В Одессе на 1-й станции Люстдорфской дороги произошло жесткое ДТП с пострадавшими. В результате двух человек доставили в больницу. Кроме того, чтобы достать из искореженного авто одного из участников аварии, пришлось привлекать спасателей. Инцидент произошел примерно 16:00 17 мая.

Детали ДТП

Столкнулись три автомобиля – BMW, Toyota и "Таврия". Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на патрульную полицию Одессы.

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В результате водителя и пассажира "Таврии" доставили в больницу.

Очевидцы, со своей стороны, говорят, чтобы достать одного из водителей из искореженного авто, понадобилась помощь спасателей.

Причины инцидента устанавливает следствие. Кроме полиции и представителей ГСЧС, на месте работали медики.

Фото и видео с места происшествия

Также издание опубликовало фото и видео последствий ДТП.



На Люстдорфской дороге произошла серьезная авария с пострадавшими / Фото: Думская



Столкнулись 3 машины: BMW, Toyota и "Таврия" / Фото: "Думская"



В результате двух человек госпитализировали / Фото: "Думская"

На кадрах видно изуродованные авто, в частности больше всего досталось "Таврии". Кроме того, сильно пострадало BMW.

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Смотрите видео с места ДТП на Люстдорфской дороге в Одессе

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