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Страшное столкновение в Одессе: водителя из искореженного авто доставали спасатели – фото, видео

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Жуткая ДТП на Люстдорфской дороге в Одессе: подробности
/ "Думская"

В Одессе на 1-й станции Люстдорфской дороги произошло жесткое ДТП с пострадавшими. В результате двух человек доставили в больницу. Кроме того, чтобы достать из искореженного авто одного из участников аварии, пришлось привлекать спасателей. Инцидент произошел примерно 16:00 17 мая.

Детали ДТП

Столкнулись три автомобиля – BMW, Toyota и "Таврия". Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на патрульную полицию Одессы.

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В результате водителя и пассажира "Таврии" доставили в больницу.

Очевидцы, со своей стороны, говорят, чтобы достать одного из водителей из искореженного авто, понадобилась помощь спасателей.

Причины инцидента устанавливает следствие. Кроме полиции и представителей ГСЧС, на месте работали медики.

Фото и видео с места происшествия

Также издание опубликовало фото и видео последствий ДТП.

ДТП, Люстдорфська дорога, Одеса, кримінал, потерпілі
На Люстдорфской дороге произошла серьезная авария с пострадавшими / Фото: Думская

ДТП, Люстдорфська дорога, Одеса, кримінал, потерпілі
Столкнулись 3 машины: BMW, Toyota и "Таврия" / Фото: "Думская"


В результате двух человек госпитализировали / Фото: "Думская"

На кадрах видно изуродованные авто, в частности больше всего досталось "Таврии". Кроме того, сильно пострадало BMW.

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Смотрите видео с места ДТП на Люстдорфской дороге в Одессе

К слову, недавно в Харькове Lexus на пешеходном переходе наехал на 34-летнюю женщину. Потерпевшую пришлось доставать из-под колес авто.

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Постраждалі Полиция Аварии и ДТП Криминальные новости Новости Одессы Новости Украины
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