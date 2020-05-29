Стрельба в Броварах: конфликт начался еще несколько дней назад

Утром 29 мая в Броварах произошла перестрелка из-за пассажирских перевозок. Журналист Дмитрий Гнап заявил, что полиция могла предотвратить это. Потому что конфликты между перевозчиками начались еще несколько дней назад.

Что говорит Гнап

Во время стрельбы из-за передела рынка маршрутных перевозок пули летели в окна жителей соседних домов, сообщил журналист Дмитрий Гнап.

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По его словам, полиция могла это предотвратить. Потому что местные жители еще два дня назад писали в соцсетях об агрессивной политике одного из перевозчиков.

Местные писали, что титушки пасутся на остановках и загоняют пассажиров в маршрутки одного конкретного владельца. Другим перевозчикам угрожают и режут колеса,

– написал Гнап.

И добавил, что Броварской райотдел полиции никак не реагировал на это.

Что известно о конфликтах между перевозчиками

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Однако мест для всех не было достаточно. С 25 мая появились еще три нелегальных маршрутки, которые забирали пассажиров в столицу.

Две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после отмены судебного ряда тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году,

– говорится в сообщении.

Впоследствии конфликт обострился и одна группировка "подтянула местных титушек", другая с помощью охранной фирмы – боевиков из Винницы.

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