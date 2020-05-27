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Стрельба в Киеве: злоумышленники подожгли собственное авто и чуть не сгорели – видео

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Підпал машини на столичному Печерську
Підпал машини на столичному Печерську / Скриншот з відео

Накануне в Киеве неизвестный подстрелил иностранца. После совершения преступления он и его напарник подожгли свою машину и пытались скрыться с места происшествия.

Однако один из мужчин обжег себе лицо. Видео с камер наблюдения в своем телеграмм-канале обнародовал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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На видео видно, как злоумышленники выходят из автомобиля и поджигают его. Машина занимается, а мужчины отбегают от нее чуть ли не в последний момент.

Злоумышленники едва не сгорели в собственном авто: смотрите видео

Что известно о стрельбе на Печерске

Мужчины стреляли в 37-летнего гражданина Черногории. Произошло это 26 мая на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские Липки".

Вызов в милицию поступил в 18:20. Пострадавшего иностранца госпитализировали с огнестрельным ранением. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Черногория Полиция Новости Киева Пожар Стрельба Новости Украины
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