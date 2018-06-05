Стрельба в депутата в Одесской области: известно имя пострадавшего, опубликованы фото

Депутатом Черноморского городского совета, в которого неизвестный стрелял из травматического оружия, оказался Сергей Червачов, который по совместительству является бизнесменом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Червачов.

Отметим, ранее в полиции сообщили, что в ночь на 5 июня неизвестный из травматического оружия ранил депутата Черноморского городского совета.

Добавим, что раненый депутат Червачов возглавляет земельную комиссию Черноморской горсовета.

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Сам депутат написал в социальной сети, что инцидент случился в 00:20, когда Червачов собирался заехать на своем авто в гараж.

Стреляли из травматического оружия через окно моего автомобиля. Было 5 выстрелов. "Скорая" приехала почти через полчаса после вызова,

– уточнил депутат.

"Всех, кто переживал о моем состоянии, хочу успокоить: я жив, правда, не совсем здоров. Помощь оказали в Ильичевской бассейновой больнице. Хирург вытащил 2 пули. Полиция ведет следствие", – говорится в сообщении Червачова.