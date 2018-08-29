Стрельба возле мэрии Харькова: охранник пришел в себя

В реанимации городской харьковской больницы пришел в себя охранник городского совета, которого нападавший ранил во время ночной стрельбы 20 августа.

Об этом рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей, передает Укринформ.

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"Пациент пришел в себя, но пока остается в реанимации. По мнению врачей, переводить его в другое отделение заблаговременно", – отметили представители власти города.

В то же время медики добавили, что в охранника диагностировано тяжелое ранение грудной клетки.

"Пуля прошла насквозь и повредила внутренние органы. Пациент перенес сложную операцию. Прогнозов на скорейшее выздоровление пока нет", – говорят врачи.

Напомним, вечером 20 августа, как выяснилось, вооруженный Александр Поярков пытался ворваться в горсовет Харькова. Когда на место прибыли полицейские, мужчина открыл по ним огонь и ранил 1 правоохранителя, в результате чего тот умер. Еще 1 раненый полицейский находится в стабильном тяжелом состоянии. Также нападавший ранил 48-летнего работника охранной фирмы. Стрелка в итоге правоохранителям удалось ликвидировать.