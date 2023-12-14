В России перевернулся грузовик, который вез Су-34 на ремонт: забавное видео
Российские оккупанты даже не могут справиться с техникой, которой они воюют против Украины. Сетью распространяется видео, на котором виден упавший в кювет грузовик с истребителем Су-34.
Собственно опубликовали ролик анонимные телеграм-каналы в среду, 13 декабря. Они отмечают, что самолет Су-34, который перевозил грузовик, был поврежден и направлялся на ремонт.
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Истребитель России не доехал до ремонта
Следует сказать, что Су-34 является многоцелевым истребителем-бомбардировщиком, который может наносить авиаудары на расстоянии от 150 до 600 километров.
Оккупанты неоднократно хвастались этим самолетом, но, похоже, не научились обращаться с такой техникой должным образом. По сути, это только на руку Вооруженным Силам Украины.
Поврежденный российский истребитель Су-34 направлялся на ремонт, но "дураки и дороги" решили добить его. Машина с самолетом взлетела в кювет. Вечного полета,
– шутит телеграм-канал "Военный курьер".
Добавим, что стоимость одного такого самолета составляет около 36 миллионов долларов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 20 соответствующих истребителей.
Грузовик с истребителем Су-34 перевернулся в России: смотрите видео
Проблемы россиян: последнее
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