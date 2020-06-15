Возле Шевченковского суда Киева, где выбирают меру пресечения Сергею Стерненко, продолжается акция протеста. Ее эпицентр сместился на улицу Дегтяревскую – до пешеходного перехода перед зданием учреждения.

Активисты препятствуют движению авто – ходят с одной стороны дороги на другую. В то же время пропускают общественный транспорт и скорые, об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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Протестующие перекрыли улицу из-за того, что полиция отказалась пропускать их авто со звуковой аппаратурой через ворота суда. Делали они это до 19:00.

Они объясняли, кто такой Стерненко и почему его поддерживают. Также отмечали: дело не только о нем, но и о праве каждого на самозащиту.

Активисты перекрыли Дегтяревскую: фото 24 канала (Анастасия Федченко, Андрей Костюк)

Примерно в 16:00 из здания суда вышел сам Сергей Стерненко – был короткий технический перерыв. Он пообщался с журналистами и прокомментировал столкновения, которые произошли несколькими часами ранее.

То, что сегодня сделали сотрудники "Беркута" – это даже хуже чем то, что они позволяли себе при режиме Януковича. Ведь даже тогда они боялись бить по крайней мере депутатов, не говоря уже об обычных гражданах,

– отметил активист.

Справка. Ранее под стенами Шевченковского райсуда Киева, где избирают меру пресечения Стерненко, возникли столкновения. Правоохранители задержали 5 человек, некоторые из активистов получили травмы.



Во время столкновений нардепу от "Голоса" Роману Лозинскому порвали футболку и нанесли несколько ударов по голове.

Когда Стерненко заходил в суд, протестующие ему аплодировали и скандировали его имя. Так же встречали и его адвоката Николая Выговского, который вернулся из полицейского отделения.

Правозащитник рассказал, что на некоторых участников акции составили админпротоколы, якобы это был несанкционированный митинг. И предупредил, что такие протоколы могут составить на всех и привлечь к ответственности.

Сергея мы не отдадим. Он – человек, который ни в чем не виноват. Виноват только в том, что не дал себя убить во время третьего нападения на себя. Убийца погиб, так случилось. Но не надо было брать заказы и идти убивать Сергея,

– подчеркнул Выговский.

Активисты также требуют отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и справедливое расследование дела.

Сам Стерненко подозревает, что ему могут избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Ситуация возле Шевченковского суда Киева: смотрите видео