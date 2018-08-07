Суд изменил меру пресечения координатору С14 Мазуру

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения координатору С14 Сергею Мазуру, которого подозревают в причастности к погромам лагеря ромов на Лысой горе в Киеве 28 апреля 2018.

18 июля суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

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7 августа Апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию по делу Мазура.

Круглосуточный домашний арест ему изменили на ночной домашний арест с 22:00 до 6 утра, который будет действовать до 18 сентября.

Поддержать Мазура в суд пришло немало активистов.

Нардеп Павел Костенко заявил, что готов взять координатора С14 на поруки.

10 июля координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру объявили о подозрении через устроенный "рейд" в ромском лагере на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. 7 июня представители националистических организаций заявили, что очистят Голосеевский парк от ромов, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Позже в организации заверили, что ромы добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов. Однако в полиции утверждают, что уже после этого на лагерь напали общественные активисты и разрушили его. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство и расследуют событие по статье "Хулиганство".