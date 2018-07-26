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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Суд над Островским: онлайн-трансляция заседания в отношении водителя Hummer, сбившего девочку

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В Шевченковском райсуде Киева избирают меру пресечения Кириллу Островскому
В Шевченковском райсуде Киева избирают меру пресечения Кириллу Островскому / "Страна"

26 июля в Шевченковском райсуде Киева проходит судебное заседание по избранию меры пресечения Кириллу Островскому, который 24 июля на внедорожнике Hummer сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве.

Вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

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Впоследствии выяснилось, что водителем автомобиля оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet.

Ему уже объявили о подозрении и мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, правда, могут дать и условный срок. Судебное заседание по избранию меры пресечения происходит в четверг, 26 июля.

По информации нашего журналиста, под залом суда собрались молодые люди спортивной внешности, чтобы поддержать своего друга.

Видео из-под зала суда

Предлагаем вам посмотреть трансляцию из зала суда.

Онлайн-трансляция из зала суда по выбору меры пресечения Кириллу Островскому

 

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Аварии и ДТП Судьи ДТП з Hummer у Киеве
Источник: 24 канал
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