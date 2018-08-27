Суд перенес рассмотрение изменения меры пресечения для Савченко

Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение изменения меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко на среду, 29 августа на 16:30.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Суд принял соответствующее решение из-за неявки Савченко.



В зал суда ее не доставили, поскольку в Апелляционном суде Киева, сегодня в 12:00 происходит другое слушание по ее делу.



Ходатайство об изменении меры пресечения для Савченко поступило в Шевченковский районный суд 23 августа. Сторона защиты сообщила, что рассмотрение изменения меры пресечения без участия Савченко невозможно.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения в Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест.



В деле Рубана задержали также нардепа Надежду Савченко. 22 марта Верховная Рада сняла с нардепа неприкосновенность, а также дала разрешение на ее задержание и арест, и сейчас Савченко находится под стражей. Политика подозревают в сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.