Суд по делу бразильца Лусварги перенесли почти на месяц

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области перенес судебное заседание по делу гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которое было запланировано на 15 мая.

Суд по этому делу перенесли на 12 июня, информирует "Радио Свобода".

Смотрите также: Дело Лусварги: почему адвокат бросился бесплатно защищать "бразильского рыцаря Новороссии"

Причиной такого решения стала неявка адвоката Лусварги Валентина Рыбина.

Свою неявку он объяснил суду тем, что дата настоящего судебного заседания совпала с другим судебным заседанием, которое требовало его присутствия.

На заседании 15 мая суд должен был начать рассмотрение дела по существу.

Напомним, 4 мая представители праворадикальных организаций у посольства Бразилии в Киеве задержали Рафаэля Лусварги, который ранее воевал на стороне пророссийских наемников так называемой "ДНР", и был даже за это осужден. Мужчину привели в здание СБУ и требовали от представителей ведомства принять меры.



7 мая Павлоградский горрайонный суд решил арестовать бразильца на 60 суток без возможности внесения залога. Лусварги будет находиться под стражей до 5 июля в СИЗО Днепра.