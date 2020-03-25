Суд рассмотрит дело за непредставление Ермаком декларации

Окружной административный суд Киева открыл производство за непредставление декларации Андреем Ермаком в качестве кандидата на пост главы Офиса Президента.

Суд открыл дело по иску внефракционного народного депутата Антона Полякова к председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александру Новикову, сообщили в пресс-службе суда.

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Поляков просит суд:

Обязать руководителя НАПК предоставить предписание президенту Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования; Выяснить причины неподачи Ермаком декларации. Признать такое бездействие главы НАПК противоправным.

Владимир Зеленский назначил председателем ОПУ Андрея Ермака 11 февраля. Декларацию новоизбранный глава Офиса Президента обнародовал до 16 февраля.

Что известно о декларации Ермака?Андрей Ермак задекларировал 151 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности, 10 672 гривен заработной платы в ООО "Международная юридическая компания", в которой он директор. Там же Ермак получил 49 317 гривен в качестве зарплаты по совместительству, еще 42 570 гривен в АО "Международная юридическая компания".



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