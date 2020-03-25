Суд рассмотрит дело за непредставление Ермаком декларации
Окружной административный суд Киева открыл производство за непредставление декларации Андреем Ермаком в качестве кандидата на пост главы Офиса Президента.
Суд открыл дело по иску внефракционного народного депутата Антона Полякова к председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александру Новикову, сообщили в пресс-службе суда.
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Поляков просит суд:
- Обязать руководителя НАПК предоставить предписание президенту Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования;
- Выяснить причины неподачи Ермаком декларации.
- Признать такое бездействие главы НАПК противоправным.
Владимир Зеленский назначил председателем ОПУ Андрея Ермака 11 февраля. Декларацию новоизбранный глава Офиса Президента обнародовал до 16 февраля.
Что известно о декларации Ермака?Андрей Ермак задекларировал 151 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности, 10 672 гривен заработной платы в ООО "Международная юридическая компания", в которой он директор. Там же Ермак получил 49 317 гривен в качестве зарплаты по совместительству, еще 42 570 гривен в АО "Международная юридическая компания".
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