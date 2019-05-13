Суд снял арест с активов "Восход Солар", прокуроры трижды не являлись на заседания

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева по делу компании "Восход Солар" об аресте ее имущества.

Об этом сказано в постановлении суда

"Восход Солар" владеет солнечной электростанцией в Николаевской области, компания принадлежит одной из крупнейших китайских госкорпораций CNBM. Ранее компания являлась заемщиком "Актив Банка", в залог которому была передана часть оборудования. В декабре 2018 года пул прав требования банка выкупила у Фонда гарантирования вкладов ФК "Веста", которую связывают с предпринимателем Павлом Фуксом. Компания обратилась в СБУ с заявлением о якобы имевшем место мошенничестве со стороны "Восход Солар". В рамках уголовного производства Печерский райсуд наложил арест на имущество компании – не только находившиеся в залоге банка фотогальванические элементы, но и на здания и сооружения. Апелляционный суд отменил это решение.

Согласно судебному решению, прокурор, который был должным образом проинформирован о заседании, трижды не являлся в суд, а приводимые в обоснование этого обстоятельства признаны коллегией судей неуважительными.

Судьи решили поддержать апелляционную жалобу "Восход Солар" по нескольким критериям. Во-первых, прокурор обратился к следственному судье с требованием наложить арест на гораздо более широкий перечень имущества, чем тот, которых находился в залоге "Актив Банка" по кредиту. Признание следователем другого имущества, которое не было предметом залога, вещественным доказательством, не может быть основанием для его ареста, поскольку следователь не доказал такой целесообразности, отмечается в решении.

Во-вторых, орган досудебного расследования допустил целый ряд предположений, которые не являются фактами, обосновывая свое ходатайство об аресте имущества. Например, он допустил, что "Восход Солар" также осуществляла мошеннические действия по отношению к "Укргазбанку" – другому кредитору, с которым заключен и действует договор. Однако, как отметили судьи, никаких заявлений по этому поводу от банка не поступало. Аналогично домыслами суд посчитал мнение следователя о том, что в залог и "Актив Банку", и "Укргазбанку" было передано одно и то же имущество – подтверждающие документы не были предоставлены.

В результате суд отменил решение суда первой инстанции и наложил арест только на пребывавшие в залоге фотоэлементы.

Ранее компания CNBM обвинила СБУ и МВД в попытке рейдерской атаки. Генеральный директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен заявил, что компания намерена подать в суд на государство Украина за ограничение иностранного инвестора в доступе к правосудию.