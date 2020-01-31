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      Суд возобновил дело против Кернеса: в чем его подозревают

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      Геннадий Кернес / 24tv.ua

      Полтавский апелляционный суд 31 января отменил закрытие дела в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников касаемо пыток людей.

      Сейчас обвинительный акт по уголовному делу направлен на новое судебное рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

      К теме: Мэра Харькова Кернеса оштрафовали за неявку в суд

      Сейчас дело находится под контролем руководства Офиса генпрокурора.

      В чем обвиняют Геннадия Кернеса

      • 25 января 2014 года в Харькове напали на участников шествия в поддержку Евромайдана.
      • В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана – Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь".
      • 2 марта 2015 года Кернесу и его охранникам сообщили о подозрении. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт.
      • 10 августа 2018 года судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство против Кернеса и его охранников.
      • 16 августа 2019 года Генпрокуратура подала апелляцию на решение о прекращении дела Кернеса. А 30 августа заседание Полтавского апелляционного суда по делу Геннадия Кернеса снова перенесли, потому что остальные защитники находились в отпуске или болели, а потому не пришел и сам Кернес.
      • Сам Кернес часто не приходил на заседание апелляционного суда.
      • Следовательно, за неявку в суд без уважительных причин прокурор ходатайствовал о применении к Кернесу принудительного привода и штрафа. Суд частично удовлетворил такую ​​просьбу прокурора наложив на городского голову Харькова штраф в размере 1 921 гривны.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Харькова Революция достоинства Офис генпрокурора Геннадий Кернес
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