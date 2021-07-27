Об этом стало известно 26 июля. Судья написала об этом в своей ежегодной декларации.

Другая декларация Миллионы и бриллианты: новая ректор Харьковского университета подала декларацию

Судья указала, что это был подарок от ее мужа Александра Мамалуя. Он является судьей Верховного суда. В 2020 году мужчина заработал 2,6 миллиона гривен.

Подаренные часы Ulysse Nardin Lady Diver стоят примерно 9 тысяч долларов. Их корпус сделан из стали и украшен бриллиантами.



Часы, которые подарили судье / Фото Luxwatch

Обратите внимание! 26 апреля сообщили, что народный депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман за 2020 год задекларировал весьма ценный подарок – 99 миллионов гривен. Щедрой дарительницей оказалась его мать.