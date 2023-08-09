Вместо мочи сдал воду и слюну: как судья Тандыр хотел сфальсифицировать экспертизу

Бывший судья Алексей Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу, чтобы та не показала, что на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.

Об этом рассказал адвокат семьи погибшего Виталий Сердюк. По его словам, именно этот трюк затянул время проведения экспертизы – она длилась более двух месяцев.

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Сначала тесты показали, что в биоматериалах нет алкоголя. Но когда специалисты исследовали сами биоматериалы, обнаружили воду и слюну. А вот в слюне они обнаружили алкоголь.

Расследование дела уже завершено

В прокуратуре hromadske подтвердили информацию адвоката семьи погибшего. Отмечают, что, несмотря на попытки подозреваемого исказить биологические образцы, эксперты установили у них наличие этанола.

Также в прокуратуре объяснили, откуда адвокату погибшего стали известны эти обстоятельства. По словам Максимец, досудебное расследование по этому делу уже завершено, и сторонам открыли материалы. Следовательно, Сердюк имеет доступ к доказательствам, собранным в ходе расследования.

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ДТП с участием судьи Тандыра: главное

Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте 26 мая. На месте аварии он отказался сдать тест на отбор биологических образцов, а также уверял, что он якобы не находился за рулем.

Из-за того, что Тандыр имел визуальные клинические признаки опьянения, у судьи осуществили принудительный отбор биологических образцов.

27 мая ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца без возможности внесения залога. 3 августа ДБР завершило расследование дела.

9 августа суд отклонил апелляцию на меру пресечения судье Тандыру – его оставили под стражей.