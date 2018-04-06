Судья в нервах порезал себе руку авторучкой в Николаеве: жуткое видео

Одесскому судьк Алексею Бурану, который стрелял в детективов НАБУ, продлили круглосуточный домашний арест. От этого у него случился нервный срыв.

Как передает ТСН, в Заводском районном суде Николаева из-за удлинения домашнего ареста Алексей Буран прямо во время заседания сорвался на крик и в агонии начал "рвать" ручкой руку.

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Подсудимый Алексей Буран просил суд изменить ему меру пресечения – вместо круглосуточного домашнего ареста просил ночной. Поскольку он должен зарабатывать деньги и помогать родителям, а этому мешает круглосуточный арест.

Как известно, Алексея Бурана подозревают во взяточничестве, также он стрелял в детективов НАБУ – два года назад оперативники поймали Бурана на взятке в полмиллиона гривен.

Судья Алексей Буран порезал себе руку авторучкой в ​​Николаеве – видео