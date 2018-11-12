Супрун объяснила, как предупредить устойчивость к антибиотикам

В Украине началась Всемирная неделя антибиотикорезистентности, которая призвана проинформировать людей о правильном использовании антибиотиков.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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Она отметила, что эпоха антибиотиков началась с открытия пеницилла, вскоре после этого начала расти устойчивость бактерий к пенициллу. Соответственно, люди, которые принимали препарат, перестали получать положительный эффект от лечения.

Исследования подтвердили связь между приемом антибиотиков и выявлением штаммов резистентных бактерий.



Как предупредить устойчивость к антибиотикам

Супрун отметила, что антибиотикорезистентность возникает у бактерий, а не у людей или животных. У бактерии теряется чувствительность к антибиотикам. Это может привести к тому, что люди могут стать бессильными в борьбе с бактериями и инфекциями.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в Европейском Союзе ежегодно умирают 25 тысяч человек из-за отсутствия реакции бактерий на антибиотики, поскольку люди часто использовали лекарство.

Поэтому Супрун советует придерживаться таких рекомендаций:

1. Не используйте антибиотики для лечения гриппа или ОРВИ, поскольку они неэффективны в борьбе с вирусами.

2. Используйте препараты по назначению.



Используйте антибиотики по назначению врача

3. Не передавайте антибиотики никому, в случае, если у вас остались таблетки.

4. Время от времени мойте руки для уменьшения распространения бактерий и чтобы уберечься от инфекций.

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