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      Супрун объяснила, как предупредить устойчивость к антибиотикам

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      Супрун объяснила, как предупредить устойчивость к антибиотикам
      Супрун объяснила, как предупредить устойчивость к антибиотикам / gmpmedical.com

      В Украине началась Всемирная неделя антибиотикорезистентности, которая призвана проинформировать людей о правильном использовании антибиотиков.

      Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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      Она отметила, что эпоха антибиотиков началась с открытия пеницилла, вскоре после этого начала расти устойчивость бактерий к пенициллу. Соответственно, люди, которые принимали препарат, перестали получать положительный эффект от лечения.

      Исследования подтвердили связь между приемом антибиотиков и выявлением штаммов резистентных бактерий.

      Як попередити стійкість до антибіотиків
      Как предупредить устойчивость к антибиотикам

      Супрун отметила, что антибиотикорезистентность возникает у бактерий, а не у людей или животных. У бактерии теряется чувствительность к антибиотикам. Это может привести к тому, что люди могут стать бессильными в борьбе с бактериями и инфекциями.

      Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в Европейском Союзе ежегодно умирают 25 тысяч человек из-за отсутствия реакции бактерий на антибиотики, поскольку люди часто использовали лекарство.

      Поэтому Супрун советует придерживаться таких рекомендаций:

      1. Не используйте антибиотики для лечения гриппа или ОРВИ, поскольку они неэффективны в борьбе с вирусами.

      2. Используйте препараты по назначению.

      Використовуйте антибіотики за призначенням лікаря
      Используйте антибиотики по назначению врача

      3. Не передавайте антибиотики никому, в случае, если у вас остались таблетки.

      4. Время от времени мойте руки для уменьшения распространения бактерий и чтобы уберечься от инфекций.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Ульяна Супрун Лечение
      Источник: 24 Канал
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