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      Супрун предлагали взятку квартирой, но она отказалась: что об этом нужно знать

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      Супрун предлагали взятку квартирой: что об этом стоит знать
      Супрун предлагали взятку в виде квартиры под Киевом / коллаж 24 канала

      Пока в сети активно обсуждают ситуацию с отстранением Ульяны Супрун от выполнения обязанностей министра здравоохранения, Недвижимость 24 предлагает вспомнить резонансное дело о квартире, которую ей предлагали в виде взятки и при чем здесь снова Радикальная партия.

      В должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун находилась с 1 августа 2016 года.

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      5 февраля 2019 года Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука принял решение об отстранении Супрун с должности и.о. главы Минздрава.

      Что успела сделать Ульяна Супрун в должности?
      Она дала старт реформе медицинской системы в Украине, начала реформирование финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

      Одни из главных достижений на посту и.о. министра здравоохранения:
      - запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
      - поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      - старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

      За что Супрун предлагали взятку? В марте 2018 года в своем Facebook она рассказывала, как год назад (в 2017-м) один из помощников народного депутата предлагал ей взятку в виде квартиры. Такую "благодарность" ей предлагали, если бы она "помогла" медучреждению получить дорогостоящее оборудование.

      Компанию помощнику нардепа тогда составил еще мэр города, который подтвердил, что руководительница Минздрава все поняла правильно – ей предлагают взятку в виде квартиры.

      Недвижимость предлагали оформить на внештатного советника Ульяны Супрун, который сыграл роль доверенного лица. Тогда Супрун отметила, что на следующий день обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления.

      Помощником нардепа, который предлагал квартиру Супрун, был помощник лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александр Богачев, а мэром – мэр Вишневого Киевской области Илья Диков.

      Супрун хабар квартира
      Взятку квартирой Супрун предлагали в ее кабинете // Кадр из видео

      Что известно о квартире, которую предлагали Супрун?

      Позже руководительница МОЗ призналась журналистам, что самой квартиры не видела, но в ней успел побывать один из ее советников, сыгравший роль доверенного лица в этом деле.

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      В ходе журналистских расследований удалось выяснить, что речь шла об однокомнатной квартире в жилом комплексе "Акварели 2", который как раз строился на окраине Вишневого.

      Акварелі 2 Вишневе Київ квартира Супрун
      Визуализация ЖК "Акварели 2" в Вишневом

      На видео со скрытых камер, которые обнародовало НАБУ по этому делу фигурирует и помощник Ляшко Александр Богачев. Зафиксирован также разговор с мэром Вишневого Ильей Диковым, который сначала объясняет, из каких "фондов" достанет квартиру для Супрун, а впоследствии описывал схемы, по которым будет "работать" маммограф, с которым должна была помочь Супрун.

      Олександр Діков Вишневе Супрун квартира хабар
      Мэр Вишневого Александр Диков на видео НАБУ о взятке Ульяне Супрун

      Стоимость однокомнатной квартиры площадью от 39 квадратов в ЖК "Акварели 2" в Вишневом начинается от 690 тысяч гривен. Стоимость метра квадратного в нем составляет 17,5 тысяч гривен.

      квартира Супрун Вишневе
      Стоимость квартир в ЖК "Акварели 2" в Вишневом

      Кто такая Ульяна Супрун: смотрите видео

       

       

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      Главные новости 5 февраля: отстранение Супрун, госизмена Медведчука
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      Теги: Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Новости недвижимости Расследования Коррупция Новости Киева Радикальна партія Взятка Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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