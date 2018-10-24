Светлану Лободу прооперировали: что известно о состоянии певицы

Украинская певица, которая строит карьеру в России, Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке.

Об этом информирует российское издание SUPER, ссылаясь на источники в одной из московских клиник. Туда госпитализировали 36-летнюю артистку 23 вечером.

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Отмечается, что медикам удалось стабилизировать состояние Светланы, но ближайшую неделю ей нужно соблюдать строгий постельный режим.

Ранее сообщалось, что Лободу забрали в больницу с обструкцией почек – непроходимость мочевыводящих путей. При обострении болезни увеличивается чувствительность почек к инфекции и склонность к образованию камней, а неосложненная обструкция почти всегда приводит к атрофии почки.

Напомним, ночью 23 октября срочно госпитализировали Светлану Лободу. По информации СМИ, в больницу звезду привезли с сильными болями в животе.