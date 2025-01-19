Скандал в 155 бригаде: в Генштабе заявили об ошибках при ее формировании

155 отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской попала в скандал из-за того, что около 1 700 военнослужащих могли уйти в СЗЧ. В В ВСУ признают ошибки, которые случились во время формирования бригады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Сейчас 155 бригада и в дальнейшем продолжает выполнять боевые задачи на фронте.

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Что сказали в Генштабе об ошибках в формировании 155 бригады

В Генштабе ВСУ рассказали, что ошибки, которые случились во время формирования и подготовки 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской уже были учтены нашим военным командованием.

Сейчас же в Вооруженных Силах Украины принимают меры по недопущению подобных ошибок при формировании новых бригад в будущем.

Что известно о скандале со 155 бригадой имени Анны Киевской