Скандал в 155 бригаде: в Генштабе заявили об ошибках при ее формировании
155 отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской попала в скандал из-за того, что около 1 700 военнослужащих могли уйти в СЗЧ. В В ВСУ признают ошибки, которые случились во время формирования бригады.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Сейчас 155 бригада и в дальнейшем продолжает выполнять боевые задачи на фронте.
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Что сказали в Генштабе об ошибках в формировании 155 бригады
В Генштабе ВСУ рассказали, что ошибки, которые случились во время формирования и подготовки 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской уже были учтены нашим военным командованием.
Сейчас же в Вооруженных Силах Украины принимают меры по недопущению подобных ошибок при формировании новых бригад в будущем.
Что известно о скандале со 155 бригадой имени Анны Киевской
- Журналист Юрий Бутусов опубликовал расследование, где отметил, что в 155 ОМБр около 1 700 военнослужащих самовольно оставили военное формирование после вступления в бой, а еще 50 украинцев сбежали во время подготовки во Франции. ГБР после этого начало уголовное дело по двум статьям.
- Французская сторона подтвердила наличие фактов дезертирства из бригады. Но представитель армии Франции уверял, что их количество было незначительным.
- Впоследствии в ГБР заявили, что задержали старшего лейтенанта из 155 отдельной механизированной бригады, который сам пошел в СЗЧ и подстрекал к этому своих подчиненных. Сейчас мужчину держат под стражей с возможностью внесения залога.
- В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал усилить подразделение беспилотных систем 155 бригады. Также генерал отметил над решениями проблемных вопросов, которые возникли с военным формированием.