Таинственная смерть военного на Харьковщине: стали известны детали

В Харькове расследуют таинственную смерть 23-летнего военного, тело которого нашли 30 июля в колодце. Сейчас стало известно, что погибший родом из Белой Церкви, он служил по контракту на должности старшего солдата.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Руководство военной части в Лозовом отметило, что колодец, в котором нашли тело погибшего военного, находится не на территории воинской части, а за ее пределами.

По словам экспертов, на его теле действительно были серьезные ранения. Также предварительные выводы указывают на то, что тело пролежало в канализационном коллекторе не менее 4 дней.

В полиции уже начали уголовное производство .

Санкция статьи – это "умышленное убийство" предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Но я хочу подчеркнуть, что следствие проверяет еще версию, что он мог случайно упасть в этот коллектор. Может, он его просто не заметил. Повреждения есть. Надо установить: это от удара каким-то предметом, а, может, просто человек упал и ударился,

– рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

Стоит отметить, что следствие по этому делу проводит и военная прокуратура, и сам батальон "Донбасс Украина", где он служил.