Тайсон агрессивно ударил игрока "Олимпика" по ногам, но получил только желтую: видео
В компенсированное арбитром время в матче "Шахтер" – "Олимпик" бразилец Тайсон грубо сыграл против хавбека гостей Алексея Гая.
Гай корпусом закрыл мяч от бразильца и не дал тому отобрать кожаный. Учитывая высокий градус игры, эмоции взяли верх над Тайсоном.
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Бразилец грубо ударил по ногам Гая, чем повалил футболиста "Олимпика" на газон.
Арбитр матча Виктор Копиевский оценил нарушение правил желтой карточкой.
Напомним, что матч завершился ничьей 2:2. "Шахтеру" удалось сравнять счет в компенсированное время: Мораес забил сомнительный гол после навеса в штрафную гостей.
Источник: 24 Канал
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