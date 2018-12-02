Тайсон агрессивно ударил игрока "Олимпика" по ногам, но получил только желтую: видео

В компенсированное арбитром время в матче "Шахтер" – "Олимпик" бразилец Тайсон грубо сыграл против хавбека гостей Алексея Гая.

Гай корпусом закрыл мяч от бразильца и не дал тому отобрать кожаный. Учитывая высокий градус игры, эмоции взяли верх над Тайсоном.

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Бразилец грубо ударил по ногам Гая, чем повалил футболиста "Олимпика" на газон.

Арбитр матча Виктор Копиевский оценил нарушение правил желтой карточкой.

Напомним, что матч завершился ничьей 2:2. "Шахтеру" удалось сравнять счет в компенсированное время: Мораес забил сомнительный гол после навеса в штрафную гостей.