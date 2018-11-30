Сегодня ночью 1 декабря – пройдет ровно 5 лет с первого жестокого разгона студентов на Евромайдане, однако ни одного приговора для виновников тех кровавых событий еще не вынесли, кроме того, нет даже новых обвинений.

В середине ноября 2018 года прокуроры подали очередной обвинительный акт против двух других спецназовцев, которые разгоняли студентов.

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Именно 30 ноября перед отъездом домой Дмитрий Пальчиков с друзьями решили впервые остаться среди митингующих на ночь. Студенты не могли представить, что станут жертвами жестокого силового разгона спецподразделением Беркут.

Он вспоминает, что тогда они грелись возле бочки и говорили о революции и будущем Украины.

Ребята взялись в цепь, чтобы защитить девушек и всех, что было позади нас. Это, конечно, не помогло, ибо там были дубинки и просто зверская сила. Это было очень сложно,

– сказал участник кровавого разгона 30 ноября 2013 года Дмитрий Пальчиков.



Разгон митингующих 30 ноября

За несколько минут до того Мария Лебедева как раз зашла в кафе согреться. А когда началась паника на улице, женщина бросилась на Майдан. Будучи журналистом, она все фиксировала на камеру телефона, но журналистское удостоверение не остановило спецназовцев.

Один из беркутовцев напал на меня, вцепился в запястья. Он пытался меня повалить и одновременно бил по рукам, чтобы выбить телефон. По стечению обстоятельств он просто откинул меня в сторону,

– отметила журналистка Мария Лебедева.

Съемочной группе 5 канала, которая дежурила в ту ночь на Майдане, повезло больше. Их спецназовцы не трогали. Поэтому удалось это зверство зафиксировать на камеру.

Настолько по-тупому, по-животному было разгонять всех подряд. И, конечно, это было ужасно. Когда я смотрел на это, я считал, что просто необходимо показать это другим,

– заверил журналист, свидетель событий Азад Сафаров.

Это видео распространилось по многим каналам и не только Украины. Кадры жестокого избиения студентов вывели на улицы десятки тысяч людей. Именно с тех пор Революция достоинства начала набирать обороты.



Революция достоинства

Главное отличие Евромайдана от оранжевой революции, это то, что общество не вернулось домой надеясь, что политики все уладят, а начало активно участвовать в событиях. Мы находимся на том этапе, когда активное меньшинство нашего общества определяет направление нашего движения, а пассивное большинство определяет большинство этого движения. И это означает, что обратного пути уже быть не может,

– сказал соучредитель гражданской платформы "Новая страна" Валерий Пекар.

С тех пор прошло 5 лет, а побитые студенты уже успели закончить университеты. Однако прокуроры все еще продолжают направлять обвинительные акты в отношении виновников разгона. Много допросов и ни одного приговора.

Но эту ночь из памяти людей не сотрешь. И, если власть медленно учится на ошибках предшественников, то украинцы навсегда запомнили, что вместе – сильнее. И готовы вместе встать горой на защиту нападений на активистов, несправедливости в отношении воинов на Донбассе, или моряков, которые недавно пополнили ряды политзаключенных за российскими решетками.

Что такое Евромайдан или Революция Достоинства? Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения по режиму Виктора Януковича, а также в поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших в Революции Достоинства начали называть Небесной сотней. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.