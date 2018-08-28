Тамразов внес 20 миллионов гривен залога

Бизнесмен Алексей Тамразов, которого задержали за взятку в 200 тысяч долларов, внес определенный судом залог 20 миллионов гривен.

Об этом сообщил его адвокат Николай Ореховский.

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Впервые бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" задержали 9 августа, когда тот якобы пытался дать немалую взятку прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича.

Кто такой Алексей Тамразов?Это бывший топменеджер "Укргаздобыча" Алексей Тамразов известен как бизнесмен, владелец интернет-издания INSIDER и гонщик, в частности команды, которую основал Виктор Янукович-младший. В газовой госкомпании он работал с 2010 по 2014 год. В то время она входила в сферу влияния Дмитрия Фирташа. Тамразов свои связи с олигархом отрицал. Но именно журналисты INSIDER освещали процесс над Фирташем в Вене. С другой стороны, во время аннексии Крыма Тамразов ездил в Крым поддерживать украинских моряков. А затем вносил миллионные залоги в судах, чтобы те отпустили активистов, подозреваемых в убийстве публициста Олеся Бузины и расстреле беркутовцев.