Россия не хочет отправлять танк "Армата" на фронт: анализ британской разведки

Кремль отказывается направлять на фронт в Украине свои новейшие танки "Армата" из-за опасений репутационного ущерба от будущих потерь. Также это объясняется недостаточным количеством танков "Армата" на вооружении российской армии.

Глава российского военного концерна “Ростех” Сергей Чемезов заявил, что современный российский основной боевой танк Т-14 “Армата” поступил на вооружение армии, но не будет направлен в Украину. По его словам, сейчас россиянам логичнее тратить средства на создание более дешевых вооружений. Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.

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Какова судьба танка "Армата"

Танк "Армата" россияне впервые показали в День Победы в 2015 году: тогда он застрял на репетиции. 1 гвардейская танковая армия должна была получить танки еще в 2021 году, однако маловероятно, что поставки в какие-то передовые части состоялись, сообщает разведка.

В отчете говорится, что танк "Армата" был замечен во время учений на юге России в декабре 2022 года, а кремлевские информационные агентства заявили, что он будет использоваться в Украине.

На сегодняшний день почти наверняка известно, что Т-14 "Армата" не был переброшен в Украину. Вполне вероятно, это произошло из-за потенциального репутационного ущерба от потери "престижной" машины в бою и необходимости производства большего количества основных боевых танков, которую можно удовлетворить только за счет других вариантов,

– заявляют в британской разведке.

Стоит отметить, что в январе 2023 года британская разведка сообщала, что небольшую партию российских танков T-14 "Армата" уже подготовили к применению на фронте, но военные якобы сомневаются в их техническом состоянии.

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