В Одессе на пляже "Дельфин" утром 25 июля возобновились подготовительные работы по поднятию танкера Delfi. По состоянию на 14:00 известно о двух первых результатах.

Снова пытаются поднять танкер Delfi: что известно

О первом результате сообщила компания P & O Maritime Ukraine, которая выполняет вышеуказанные работы. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в фейсбуке.

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По словам представителей P&O Maritime Ukraine, за несколько утренних часов им удалось нарастить 300-метровый стальной трос. Он соединил кормовую лебедку буксира "Австралия" со стропом на носовой части Delfi.

Смотрите видео с поднятия такера Delfi 25 июля

Позже в компании сообщили и о втором результате. 300-метровый трос соединили с буксиром P&O Balqis и кормовой частью танкера.

В P&O Maritime Ukraine подчеркнули, что вскоре должна начаться основная часть операции.

Что этому предшествовало

В компании отметили, что накануне подготовительные работы по подъему танкера Delfi затянулись до вечера из-за ряда нюансов, возникших во время операции. Так, мощные буксиры не смогли подойти близко к берегу, поскольку тянуть эти тросы необходимо было на большое расстояние. А именно до места соединения с тросами, которые ранее были закреплены на кормовой и носовой частях судна.

В течение нескольких часов с помощью манипулятора буксира Sea Ant пытались протянуть к Delfi стальной трос, прикрепленный к кормовой лебедке одного из буксиров. Однако к вечеру это так и не удалось: трос – длинный, тяжелый, его "вели" по каменистому дну, и это осложняло операцию.

Заметим, что и первые две попытки поднять танкер также закончились неудачно.

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