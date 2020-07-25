Танкер Delfi снова пытаются поднять с мели возле Одессы: уже есть первые результаты– видео, фото
В Одессе на пляже "Дельфин" утром 25 июля возобновились подготовительные работы по поднятию танкера Delfi. По состоянию на 14:00 известно о двух первых результатах.
Снова пытаются поднять танкер Delfi: что известно
О первом результате сообщила компания P & O Maritime Ukraine, которая выполняет вышеуказанные работы. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в фейсбуке.
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По словам представителей P&O Maritime Ukraine, за несколько утренних часов им удалось нарастить 300-метровый стальной трос. Он соединил кормовую лебедку буксира "Австралия" со стропом на носовой части Delfi.
Смотрите видео с поднятия такера Delfi 25 июля
Позже в компании сообщили и о втором результате. 300-метровый трос соединили с буксиром P&O Balqis и кормовой частью танкера.
В P&O Maritime Ukraine подчеркнули, что вскоре должна начаться основная часть операции.
Что этому предшествовало
В компании отметили, что накануне подготовительные работы по подъему танкера Delfi затянулись до вечера из-за ряда нюансов, возникших во время операции. Так, мощные буксиры не смогли подойти близко к берегу, поскольку тянуть эти тросы необходимо было на большое расстояние. А именно до места соединения с тросами, которые ранее были закреплены на кормовой и носовой частях судна.
В течение нескольких часов с помощью манипулятора буксира Sea Ant пытались протянуть к Delfi стальной трос, прикрепленный к кормовой лебедке одного из буксиров. Однако к вечеру это так и не удалось: трос – длинный, тяжелый, его "вели" по каменистому дну, и это осложняло операцию.
Заметим, что и первые две попытки поднять танкер также закончились неудачно.
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Затонувший танкер Delfi возле Одессы: основное
- 21 ноября 2019 года из-за шторма у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.
- До 1 апреля 2020 года владелец танкера имел право самостоятельно забрать его с места аварии.
- 21 июня из танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды. 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов.
- Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что к 25 июля судно уберут.
- 24 июля премьер Денис Шмигаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять на личный контроль вопрос поднятия танкера Delfi в Одессе. Следовательно, владелец судна имеет еще одну попытку поднять его собственными силами. Если же сделать это до конца недели ему не удастся, тогда он должен будет отказаться от прав собственности на танкер. Далее этим вопросом займется государственная Администрация морских портов.