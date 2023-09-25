Танковые направления для наступления: как ВСУ смогут наиболее эффективно использовать Abrams

США предоставили Украине танки Abrams и они уже прибыли в нашу страну и готовятся к привлечению к боевым действиям на фронте. Однако они будут использоваться в хорошо спланированных прорывных операциях.

Военный эксперт, экс-командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец рассказал 24 Каналу, что, прежде всего, важно оценивать местность, на которой будут использоваться эти танки.

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Украина должна получить 31 танк Abrams

На Юге Украины – от реки Днепр до реки Северский Донец – только в части Запорожской и Херсонской областей есть танковые направления для наступления.

А от Марьинки вдоль линии фронта на северо-востоке уже сложно использовать танки, поскольку там очень урбанизированная местность. Города там разрослись, сливаются друг с другом. И нет простора для передвижения танков. Это будет влиять на качество использования Abrams в этом регионе,

– подчеркнул военный эксперт.

Украина должна получить 31 танк Abrams – батальон, который может продвинуться на 5 – 7 километров на каком-то направлении. Однако это должна быть танкодоступная местность. А если он урбанизирован и перекрыт населенными пунктами, танкам там нельзя будет выполнять боевые задания.

В то же время на Востоке – в районе Купянска, Сватового имеется местность, где можно использовать танки Abrams более успешно,

– подчеркнул Якубец.

Что известно о танках Abrams / Инфографика 24 Канала

Военный эксперт оценил, на каких направлениях фронта можно использовать танки Abrams: смотрите видео

Сейчас, когда украинские силы проводят наступательные действия по направлению Роботиного, Вербового и Токмака, прорывая линии обороны противника, использовать технику не очень эффективно с военной точки зрения.

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А для того, чтобы действия ВСУ были более эффективными, а российская армия потеряла способность к обороне своих линий, нужен фланговый удар для дестабилизации оперативной зоны обороны "коридора" на захвативший враг Крым.

Это можно сделать через Херсонское направление, а именно высадить украинский десант на северо-западном побережье оккупированного полуострова,

– предположил Иван Якубец.

А там уже достаточно близко к Крымскому перешейку. И если удастся перекрыть логистическую линию поставки врага и запереть в полукольцо российскую армию на территории Херсонской и Запорожской области – это, по его мнению, было бы серьезным достижением для Сил обороны.

Что известно о предоставлении Украине американских танков Abrams