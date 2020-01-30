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      Тарифы на отопление снизились в Киеве и 21 области

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      Тарифы на отопление в Украине уменьшились в декабре 2019 / dengi.informator.ua

      По состоянию на январь снизились тарифы на тепло в Киеве и еще в 21 области Украины. На сегодня 143 предприятия провели перерасчет платежек.

      "Как результат – за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", – сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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      Он добавил, что сейчас цена на газ ниже, чем в аналогичный период 2019 года.

      Почему не все украинцы получили меньшие платежки за тепло

      Причиной может быть использование другого вида топлива, а не газа. Также многое зависит от местного самоуправления, так как именно оно устанавливает тарифы на тепло, – объяснил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального комплекса Андрей Герус.

      Важно: В 16 городах отопительный сезон может закончиться уже 1 февраля: причина

      Заметим, что стоимость отопления может подешеветь. Ведь Украина выйдет из этого отопительного сезона с избыточными запасами газа в подземных хранилищах. А это – одна из причин для меньших сумм в платежках, пояснил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Алексей Гончарук Тарифы Коммунальные услуги Отопительный сезон
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