Тарифы на отопление снизились в Киеве и 21 области

По состоянию на январь снизились тарифы на тепло в Киеве и еще в 21 области Украины. На сегодня 143 предприятия провели перерасчет платежек.

"Как результат – за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", – сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Он добавил, что сейчас цена на газ ниже, чем в аналогичный период 2019 года.

Почему не все украинцы получили меньшие платежки за тепло

Причиной может быть использование другого вида топлива, а не газа. Также многое зависит от местного самоуправления, так как именно оно устанавливает тарифы на тепло, – объяснил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального комплекса Андрей Герус.

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Заметим, что стоимость отопления может подешеветь. Ведь Украина выйдет из этого отопительного сезона с избыточными запасами газа в подземных хранилищах. А это – одна из причин для меньших сумм в платежках, пояснил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.