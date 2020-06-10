За коммунальные услуги в следующем отопительном сезоне украинцы могут заплатить меньше. Коммуналка в Украине может подешеветь, потому что рыночная цена на газ ниже той, которая заложена в нынешних тарифах.

Тарифи на компослуги та МВФ

У новій програмі співпраці України з МВФ немає жорстких вимог з конкретних речей, зокрема, підвищення комунальних тарифів. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Є прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні – "антикорупційні речі, виважена грошова бюджетна політика", наголосив глава уряду.

"Щодо якихось змін цін і тарифів – це теж не прописано (у програмі співпраці з МВФ – 24 канал). Воно і не може бути прописано, це внутрішня справа України", – запевнив Шмигаль.

Зростання тарифів не буде

Він також зазначив, що в Україні ціни на електрику, газ та опалення є ринковими



Про підвищення тарифів мова не йде,

– повідомив прем’єр також на своїй фейсбук-сторінці.

Він нагадав, що минулого опалювального сезону фіксована ціна газу в тарифах була прописана на рівні понад 6,5 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Зараз на ринку ціна газу є удвічі меншою.

"Щоб українці в наступному сезоні не переплачували за опалення, наше завдання зробити так, аби ціна газу в тарифах відповідала ринковій ціні, а не була завищеною", – написав Шмигаль.

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Зауважимо, в ніч проти 10 червня МВФ виділив Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування. Гроші мають піти на боротьбу з наслідками коронавірусу і першу частину Україні вже перерахували.