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Новые тарифы на тепло и горячую воду в Киеве: сколько придется платить с 1 августа

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Тарифы на горячую воду и тепло в Киеве с 1 августа 2018 – "Киевтеплоэнерго"
Тарифы на горячую воду и тепло в Киеве с 1 августа 2018 – "Киевтеплоэнерго" / 24 канал

Тарифы на горячую воду и тепло в Киеве с 1 августа изменятся. Ведь функции "Киевэнерго" теперь будет выполнять "Киевтеплоэнерго". Какими будут новые тарифы для киевлян – читайте далее в материале 24 канала.

Как формируются тарифы на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила тарифы для КП "Киевтеплоэнерго" на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые вступят в силу с 1 августа. Теперь КП "Киевтеплоэнерго" имеет все необходимые разрешения и лицензии для полноценной работы и поставки услуг киевлянам, указал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Поэтому с первого дня августа Киев получит новые тарифы. Однако тариф на услугу по централизованному отоплению и тариф на производство тепловой энергии – это разные понятия и разные цифры, пояснил в комментарии 24 каналу аналитик и руководитель "Открытого аудита" Тарас Галайда.

Не так давно некоторые СМИ подали информацию о том, что тарифы КП "Киевтеплоэнерго" будут на 29% ниже, чем были в "Киевэнерго", что ввело в заблуждение многих киевлян. Новость о снижении тарифов для киевлян в связи с возвращением арендованных "Киевэнерго" мощностей городу, безусловно, радостная, но преждевременная и не совсем корректная в расчетах,
– отметил эксперт.

Он разъяснил, что тариф на услугу по централизованному отоплению состоит из нескольких составляющих:

  • тарифа на производство тепловой энергии;
  • тарифа на транспортировку тепловой энергии;
  • тарифа на поставку тепловой энергии;
  • содержание абонентской службы;
  • НДС.

Подорожает или подешевеет?

Напомним, тариф на услугу централизованного отопления ПАО "Киевэнерго" составил: 1355,83 грн/Гкал для абонентов со счетчиками и 31,55 грн/м2 для абонентов без счетчиков. А новоустановленные тарифы для городского коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на услугу централизованного отопления составляют: 1336,94 грн/Гкал для абонентов со счетчиками и 30,20 грн/м2 для абонентов без счетчиков.

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Это ниже, чем было у "Киевэнерго", но всего на 1,4% со счетчиком и на 4,3% без счетчика.

Тариф на горячую воду ПАО "Киевэнерго" составил: 80,62 грн/м3 для абонентов с полотенцесушителем и 74,53 грн/м3 для абонентов без полотенцесушителя.

А новый тариф для "Киевтеплоэнерго" на горячую воду составляет: 74,49 грн/м3 для абонентов с полотенцесушителем  (-7,6%) и 63,37 грн/м3 (-14,9%) для абонентов без полотенцесушителя.

Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве
Как изменятся тарифы на коммуналку в Киеве с 1 августа

Итак, отопление для киевлян подешевело на 1,4%-4,3%, тарифы на горячую воду снизились на 7,6%-14,9%. Правда, при отсутствии самой горячей воды в Киеве такое снижение мало кого обрадует.

Изменятся ли тарифы снова

По словам Тараса Галайды – эти тарифы временные, и к началу отопительного сезона они с большой долей вероятности снова изменятся. Поэтому на них можно посмотреть и порадоваться, но воспользоваться ими, скорее всего, не удастся.

С 1 сентября 2018 должна изменится цена газ, а вслед за ней – и тарифы на тепло и горячую воду. Если тариф на газ вырастет на 60-70%, как это прогнозировал НКРЕКП (с 6960 до 11 000-11 500 гривен за тысячу кубических метров), то соответственно тарифы на тепло и горячую воду вырастут примерно на 50%. Поэтому, вполне вероятно, что вместо небольшого снижения, киевляне, так же как и все украинцы, увидят повышение тарифов на тепло и горячую в пределах 50%.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Публикации Новости политики Новости Украины Тарифы Статьи Новости Киева коммунальные услуги Киевэнерго
Источник: 24 канал
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