Есть несколько причин роста террористической активности в Украине. По словам экс-заместителя председателя СБУ генерала Александра Скипальского, одна из них – действия агентуры РФ по дестабилизации ситуации в стране. Теракты в Луцке и Киеве могут быть примерами таких действий.

В последнее время в Украине растет террористическая активность, на это есть несколько причин, заявил бывший заместитель председателя СБУ генерал Александр Скипальский, пишет РБК-Украина.

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Причины активизации терроризма в Украине

рост напряжения у людей, у которых есть возможность запасаться оружием и взрывчаткой;

связана с войной – нераскрытые случаи взрывов военных складов;

действие агентуры России по дестабилизации ситуации в стране.

Действие агентуры РФ – это внедрение "теории хаоса", чтобы натравить разные ветви власти между собой или, например, оппозицию на власть,

– убежден Скипальский.

По его словам, серия терактов, в частности в Луцке и Киеве, "абсолютно может играть такую роль".

Захват автобуса с заложниками в Луцке: основное

Утром 21 июля Максим Кривош захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками.

Он сам позвонил в полицию и заявил, что у него с собой взрывчатка и автомат.

Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". А президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".

После того, как президент выполнил условие террориста, Кривош отпустил первых трех заложников.

Примерно в 22:00 террорист сдался полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал.

Кривошу инкриминируют терроризм, захват заложников, покушение на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием.

23 июля суд взял под стражу террориста. Он будет находиться под стражей как минимум до 18 сентября без права на залог.

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Захват банка в Киеве: коротко

Инцидент произошел днем 3 августа в помещении "Универсал банка", расположенного в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве.

Примерно в 12:00 пришел мужчина, который угрожал взорвать взрывчатку. Он попросил вызвать полицию, а людям разрешил выйти.

Добровольно с террористом осталась руководитель отделения банка.

Впоследствии стало известно о самом террористе. Это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Требованием злоумышленника была встреча со СМИ и прямой эфир на телеканалах. Выйдя вживую на некоторых телеканалах, Каримов назвал себя на камеру "богом-духом".

Правоохранители взяли штурмом помещение банка, освободили заложницу и схватили террориста.

Никто не пострадал, а взрывчатки у "минера" на самом деле не было.

5 августа Каримова арестовали на 2 месяца без права внесения залога.

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