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      Тест на честность: в каких городах Украины вернули больше всего "потерянных" кошельков

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      Соучредитель Monobank Михаил Рогальский проверил украинцев на честность. В пяти крупнейших городах Украины он "случайно потерял" 50 кошельков с деньгами. В каком городе украинцы вернули больше всего кошельков – читайте дальше.

      В эксперименте приняли участие жители Киева, Львова, Днепра, Харькова и Одессы. Результаты теста на честность Рогальский показал в видео на ютубе.

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      Условия эксперимента

      Для эксперимента Рогальский купил 50 одинаковых кошельков, в 40 из них он положил по 50 гривен, в 10 – по 500. Также в каждый кошелек он положил карту Monobank, пин-код к ней и визитку.

      Прежде чем кошельки попали в города, произошел первый сюрприз: три волонтера сообщили, что в посылках часть кошельков оказалась без денег.


      В каждый кошелек положили визитки / Скриншот с видео Михаила Рогальского

      Результаты теста на честность

      В разных городах кошельки "потеряли" в центре, общественных местах и даже в туалетах.

      Сколько кошельков вернули:

      • Киев – 4.
      • Харьков – 5.
      • Днепр – 4.
      • Львов – 2.
      • Одесса – 0.

      В целом из 50 кошельков попытались вернуть целыми только 15. А из 33 кошельков, которые не вернули, в 14 случаях люди попытались снять деньги с карты.

      Результаты теста на честность / Скриншот из видео Михаила Рогальского

      Смотрите видео социального эксперимента в Украине:

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Киева Новости Украины Новости Одессы Новости Харькова Новости Львова Monobank Деньги
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