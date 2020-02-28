Тест на честность: в каких городах Украины вернули больше всего "потерянных" кошельков
Соучредитель Monobank Михаил Рогальский проверил украинцев на честность. В пяти крупнейших городах Украины он "случайно потерял" 50 кошельков с деньгами. В каком городе украинцы вернули больше всего кошельков – читайте дальше.
В эксперименте приняли участие жители Киева, Львова, Днепра, Харькова и Одессы. Результаты теста на честность Рогальский показал в видео на ютубе.
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Условия эксперимента
Для эксперимента Рогальский купил 50 одинаковых кошельков, в 40 из них он положил по 50 гривен, в 10 – по 500. Также в каждый кошелек он положил карту Monobank, пин-код к ней и визитку.
Прежде чем кошельки попали в города, произошел первый сюрприз: три волонтера сообщили, что в посылках часть кошельков оказалась без денег.
В каждый кошелек положили визитки / Скриншот с видео Михаила Рогальского
Результаты теста на честность
В разных городах кошельки "потеряли" в центре, общественных местах и даже в туалетах.
Сколько кошельков вернули:
- Киев – 4.
- Харьков – 5.
- Днепр – 4.
- Львов – 2.
- Одесса – 0.
В целом из 50 кошельков попытались вернуть целыми только 15. А из 33 кошельков, которые не вернули, в 14 случаях люди попытались снять деньги с карты.
Результаты теста на честность / Скриншот из видео Михаила Рогальского
Смотрите видео социального эксперимента в Украине: