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      То холод, то жара: как не переплачивать за централизованное отопление

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      При морозах в квартире – холодно, а при плюсовой температуре – приходится открывать окна чтобы не задохнуться. А потом платить втридорога за тепло. Такая ситуация знакома большинству подключенных к централизованному отоплению.

      Однако многие решили эту проблему и платят только за потребленные киловатты, еще и могут регулировать температуру.

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      С опозданием, зато на всю мощность. С начала отопительного сезона температуру в квартире много людей регулируют, просто открывая окна. Говорят – очень жарко. Правда, придется им платить не только за тепло в квартире, но и за то, что вышло в окно. А это – довольно кругленькая сумма.

      Всем, у кого централизованное отопление, приходится платить за лишние киловатты. В Киевтеплоэнерго объясняют: регулировать подачу тепла в соответствии с температурой за окном по собственному желанию не могут. А люди топят всегда одинаково и в морозы, и при плюсовой температуре.

      Для этого нужно коллективное обращение жителей, которое формируется на общем собрании. В свою очередь, балансодержатель дома обращается в КП "Киевтеплоэнерго". Если завтра или на послезавтра жители примут обратное решение, они снова должны будут пройти этот процесс, чтобы повысить температуру,
      – отметила менеджер по связям с общественностью КП "Киевтеплоэнерго" Елена Бужинская.

      Есть еще один способ – установить терморегуляторы на батареях. И если уменьшить температуру таким образом легко, то сделать ее выше чем в центральной котельной – не удастся.

      опалення
      Индивидуальный тепловой пункт в одном из домов Киева

      К примеру, жители этого дома сами себе кочегары. Жители нескольких подъездов объединились и установили индивидуальный тепловой пункт. С его помощью подача теплоносителя увеличивается или уменьшается в соответствии с замерами температуры окружающей среды. В результате платят только за потребленные киловатты.

      Экономия 60%, то есть мы с общей стоимости платим только 40%,
      – прокомментировала председатель жилищно-строительного кооператива Лариса Лир.

      Для большей экономии планируют обить дом пенопластом. Эксперты говорят, что с утепления нужно и начинать: тогда и тепло будет, и переплаты удастся избежать.

      Не утеплены внешние стены, не поменяны окна, чердаки, подвалы. То вы, в принципе, вдвое переплачиваете за отопление. Дома, в которых провели комплексную модернизацию, увидели, как сократились их счета на отопление,
      – отметила експерт Мария Яковлева.

      А еще не стоит экономить на котлах и трубах. Тем более, что государство готово большую часть расходов брать на себя. В одном из киевских домов, например, система обогрева обошлась в 300 тысяч гривен. Жители заплатили только 30%. Кроме того, в Украине действует программа "Теплые кредиты". Банки, принимающие в ней участие, дают займы людям на покупку энергосберегающих материалов. При этом государство компенсирует 20 – 35% стоимости.

      "Государство имеет от таких мероприятий, если они массовые, а они более или менее массовые, уменьшение расходов газа. А уменьшение расхода газа – это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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      Следовательно, модернизация системы отопления и утепления домов не только уменьшает расходы каждого, но и помогает государству стать энергетически независимым от импортного топлива.

      Автор: Евгений Назаренко, Елена Кук
      Теги: Новости Украины коммунальные услуги Новости Киева Электроэнергия Энергетика
      Источник: 24 канал
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