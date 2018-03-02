Точки G не существует: исследования ученых

Австралийские медики из больницы Остина в Мельбурне провели исследование, которое поставило под сомнение существование точки G.

В ходе исследования, в котором приняли участие 13 женщин в возрасте от 32 до 97 лет, секс-эксперты и гинекологи пытались выявить точку G. Однако, оказалось, что никаких анатомических доказательств ее существования нет, пишет Maxim.

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В частности, авторы исследования сообщили, что не смогли найти в предполагаемой "зоне удовольствия" ничего похожего на то, что в 1950-х годах немецкий гинеколог Эрнст Грэфенберг назвал точкой G. Он утверждал, что это небольшая часть передней стенки влагалища, расположенная на глубине 2,5-7,6 сантиметра, за лобковой костью и уретрой.

Ведущий исследователь, доктор Натан Хоаг предположил, что женщины испытывают удовольствие от стимуляции мифической точки G исключительно за счет непосредственной близости к клитору. По словам исследователя, удовольствие от стимуляции этой зоны – всего лишь один из видов клиторального оргазма.